I fjor gjennomførte Kystverket sprengninger midt i gytetiden for å utbedre seilingsleden. Forsvaret skal i tiden fremover rydde Oslofjorden for over 50 miner fra andre verdenskrig.

Store ladninger

Forsvaret opplyser selv at det dreier seg om relativt store sprengladninger – opp mot 500 kilo netto-eksplosivt innhold, muligens også større. En del av disse vil detoneres ved Bastøy utenfor Horten, men også ved Raudskjæra ved Konglungen i Asker.

Havforskningsinstituttets kartlegginger. viser at området mellom Raudskjæra og Nesodden er en del av de viktigste gytefeltene for kysttorsk på Skagerrak-kysten. Vi har funnet regionens høyeste konsentrasjoner av nygytte torskeegg ikke langt fra Raudskjæra.

Lever kort og er på historisk lavt nivå

Februar – april er den viktigste gytetiden for torsk på Skagerrak-kysten. Torsken gyter egg som driver fritt i vannmassene og utvikler seg til små larver. Larvene svømmer fritt rundt i vannet før de søker mot bunnen senere på våren.

Sprenging kan gjøre stor skade på fiskeyngel i nærheten. Torsken i Oslofjorden har kort forventet levealder, i tillegg er bestanden på et historisk lavt nivå. Det er flere år siden vi så en god rekruttering av torsk i Oslofjorden.

Særdeles sårbar situasjon

Vår konklusjon er at fjordtorsken øst i Skagerrak er i en særdeles sårbar situasjon.

I januar 2017 gikk derfor Nasjonalparkstyrene i Færder Nasjonalpark, fylkeskommunene på begge sider av Oslofjorden, Havforskningsinstituttet, fiskernes organisasjoner, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet sammen om «Krafttak for kysttorsken»; et mangeårig program for å styrke kysttorskens eksistens i ytre Oslofjord.

Å ta vare på gytefeltene og vise hensyn til yngel i perioden etter gyting, blir da ekstra viktig både i ytre og indre Oslofjord.

Ulike sprengninger

I 2016 gjennomførte Kystverket sprenging av fjell like i nærheten av gytefeltene i midt i gytetiden.

Ved sprenging av fjell i vann vil mye av energien i sprengingen gå med til å rive løs fjellet.

Ved sprenging av miner vil all energi gå ut i vannsøylen.

Ved sivile sprengninger kan man gjøre avfyringen i sekvenser.

Ved sprenging av miner vil hele ladningen gå av samtidig, noe som kan gjøre trykkbølgene vesentlig kraftigere, og potensielt mer skadelig over lengre avstand fra sprengningen.

En boblegardin kan være løsningen

Det er mulig å gjøre avbøtende tiltak for å redusere skadeomfanget ved denne typen sprenging Et såkalt boblegardin kan være svært effektivt for å redusere skader på marint liv.

På generelt grunnlag anbefaler alltid Havforskningsinstituttet å unngå å sprenge i nærheten av gytefelt rundt gytetiden og mens larver og yngel svømmer fritt i vannmassene i nærheten av planlagte sprengninger.

Beklagelig

Det er beklagelig at Havforskningsinstituttet ikke blir rådspurt om kystens ressurser og miljø, og at kunnskapen vi har samlet over mange år ikke kommer frem.

Vi har forståelse for at miner kan representere en sikkerhetsrisiko. Vi må likevel påpeke at kystnaturen er sårbar, og derfor må kunnskap om de biologiske verdier i sjø være en viktig del av beslutningsgrunnlaget også for denne typen saker.