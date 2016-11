Far ble stolt; barnet mitt skulle vokse opp med Barack Obama som verdens mektigste person.

Begeistringen

Han skjønte nok ikke så mye, men min begeistring for Obama hadde smittet.

Det var ikke bare jeg; verden var begeistret, store og små. USA hadde valgt en svart president, men viktigere enn at han var mørk i huden, var at han begeistret folk med sin fremtidsoptimisme, med sterke og samlende utsagn som forente folk av alle slag, på tvers av religiøse og kulturelle skillelinjer. På tvers av landegrenser og over kontinent.

Tor Stenersen

Åtte år etter

Sønnen min fyller 9 år. Det var ingen begeistring i stuen da vi gjorde oss klare for å gå til skolen denne morgenen.

Far hadde problemer med å forklare hva USA har gjort og hvorfor nesten 60 millioner mennesker har stemt på en person som selv en niåring i Oslo har fått med seg, har uttrykt hårreisende holdninger til andre mennesker; som regelrett har vært en offentlig mobber!

Det er vanskelig å forklare for en niåring hvordan en slik person kan bli president etter Obama; også fordi vi ikke skjønner det selv.

Kvinnefiendtlig, fremmedfiendtlig og kunnskapsfiendtlig

Gjennom en lang og skitten valgkamp har vi alle fått med oss utsagnene som på løpende bånd er kommet fra Trump.

Den nyvalgte kandidaten har stått for en kvinnefiendtlig, fremmedfiendtlig og kunnskapsfiendtlig retorikk. Stått for en politikk som gir folk enkle svar på vanskelige spørsmål – de farligste svarene som finnes. Trump har gått til angrep på internasjonalt samarbeid, på den frie pressen og på mangfoldet som har gjort USA til et unikt og fantastisk land i mange generasjoner.

Trumps politikk?

Vi må nå gripe fatt i den konkrete politikken Trump har gått til valg på, selv om det er et stort paradoks at svært lite av denne politikken er kommet frem i valgkampen.

Vi vet lite om hva han faktisk mener og hva han forhåpentligvis bare har sagt fordi han har trodd det var det tilhengerne hans helst ville høre. For kan vel ikke ha ment alt han har sagt?

Uavklart uberegnelighet

For Norge er de viktigste spørsmålene etter det amerikanske valget, internasjonale:

Mener Trump det han har sagt om NATO-samarbeidet, den suverent viktigste forsvarsalliansen i historien? Svaret vil ha avgjørende betydning for hvordan vi innretter sikkerhets- og forsvarspolitikken vår her hjemme.

Hvordan vil Trump forholde seg til Kina? Vil han gå dem konstruktivt og diplomatisk i møte og fremme en handelspolitikk som fremmer landenes gjensidige interesser, økonomisk vekst og velstandsutvikling? Eller vil han søke konflikt og handelskrig, sette opp tollmurer?

Hva planlegger de mektige mennene i Russland når deres foretrukne kandidat har gått av med seieren?

Valget av Trump svekker åpenbart USAs posisjon som en moralsk stormakt i verden, en nasjon som gjennom sin kraft og sitt engasjement har bidratt til å dempe konfliktnivået og holde rivaliserende stormakter i sjakk. Men hvilke konsekvenser vil det få for maktbalansen i verden? Med Russland som nabo er de svarene svært viktige for oss.

Det jeg frykter aller mest

Noe av det jeg frykter aller mest, er utviklingen i Midtøsten. Mye kan sies om USAs engasjement i regionen, men hva som skjer nå, er langt mer uberegnelig. USA inngikk nylig en avtale med Iran, som skulle sikre at landet ikke utvikler atomvåpen. I bytte fikk de økt adgang til internasjonale markeder, som igjen bidrar til økt velstand for befolkningen.

Iran-avtalen er langt fra perfekt, men den har gitt de vestlige landene et viktig oversyn over utviklingen i en av verdens mest aggressive nasjoner, og sannsynligvis også bidratt til å senke risikoen for en alvorlig konflikt.

Trump har sagt at avtalen er elendig og må forkastes umiddelbart. Hva slags motivasjon vil det gi presteskapet til å respektere menneskerettigheter, åpne for frie valg og ytringsfrihet? Hva vil det bety for sikkerhetssituasjonen i regionen, for sivilbefolkningen i Palestina og Irak, for Israel og for kampen mot islamsk ekstremisme?

Fremtidens verdibudskap

Vi er bekymret for alle de konkrete spørsmålene valget av Trump reiser; for ulovlig immigranter i USA, for amerikanske muslimer, men også for miljøkampen og Parisavtalen.

Men vi bør være mest bekymret for hvilket verdibudskap verdens mektigste person kommuniserer når han vil snakke helt fritt fra leveren uten manus.

Når man kan vinne et valg i USA ved å tegne falske skremmebilder og bygge murer mellom folk med ulik bakgrunn, sier det noe dypt urovekkende om hva mer som vil komme og hvor mye splittelse basert på religion, etnisitet og raseopphav vi har i vente, verden over.

For hva vil det si for generasjoner som vokser opp verden over, og deres syn på USA, at presidenten har brukt en ett år lang valgkamp på å bygge opp konflikter og hetse mennesker fordi de er annerledes? Hetse kvinner, mobbe motstandere og gjør narr av funksjonshemmede. Kan valget av Trump komme til å splitte verden i enklere «oss mot dem»-grupper?

Jeg lærte meg å elske Amerika

Som sin far konsumerer også min sønn svært mye amerikansk. Vi går på McDonald's, vi ser på Netflix, vi heier på amerikanske sportshelter og beundrer filmstjerner og vitenskapsfolk.

Det er i voksen alder jeg har lært meg å elske USA. Jeg vokste ikke opp med en slik kjærlighet, tvert om, mye på grunn av den første Irak-krigen og antiamerikansk retorikk fra muslimer i det pakistanske miljøet jeg vokste opp i.

Sønnen min, derimot, gikk på en amerikansk skole i India da jeg jobbet der for Utenriksdepartementet før jeg ble stortingsrepresentant, og han har vokst opp med et grunnleggende positivt bilde av USA.

Vi må håpe...

Det vil være tragisk om valget av Trump gjør at han, og andre barn i hans generasjon verden over, går motsatt vei av slike som meg og begynner å utvikle antipatier og hat mot Amerika fordi de opplever at Amerika hater dem. Det vil i så fall være et alvorlig tilbakeskritt i en verden der stormaktspolitikken påvirker hverdagen til stadig flere mennesker over hele verden.

En person kan faktisk utgjøre den store forskjellen på godt og ondt; vi kan bare håpe at Trump velger en annen vei som president enn veien han har valgt frem til å bli valgt.

Twitter: @abidraja