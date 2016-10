Fredsprisen treffer som et slag under beltestedet | Nestor Cardozo

I en magisk passasje fra Hundre års ensomhet (Gabriel García Márquez), besøkte Aureliano Segundo det tyrkiske markedet, etter at det hadde regnet kontinuerlig i fire år i Macondo. Han var forbauset over deres mentale styrke i møte med oversvømmelsen, og spurte dem hvordan de hadde overlevd. De smilte mens de svarte: Vi svømte ...

Colombianere har levd i mer enn 70 år i et hav av urettferdighet, hvor enkelte har grabbet til seg landet, og der millioner av internt fordrevne flakker rundt uten jord, utdanning, eller arbeid.

Denne situasjonen er resultatet av et politisk system der et oligarki, som aldri har interessert seg for nasjonens beste, har beriket seg. Det er derfor jeg blir så trist når Nobelkomiteen gir prisen til president Juan Manuel Santos.

Er ikke Santos nettopp medlem av dette oligarkiet, som i årevis har utnyttet Colombia? Han som lurte til seg presidentvervet fra De Grønnes kandidat Antanas Mockus gjennom sjofle triks og assistanse av medieguruen J. J. Rendón.

Han som var forsvarsminister i Uribes regjering, og holdt tett om drapene der hæren hadde kidnappet og drept ungdom og presentert dem som geriljasoldater («falske positive»). Han som bestemte at flyvåpenet skulle bombardere Ecuador for å ta knekken på FARC (Operasjon Fénix).

Sosiale forskjeller må reduseres for å få varig fred

Med Santos som president er antall internt fordrevne økt til 6,3 millioner (Flyktningregnskapet, 2016). Og selv om fattigdommen er blitt redusert, lever fortsatt over 40 prosent av befolkningen på landsbygda (UNDP) under fattigdomsgrensen.

President Santos har fortsatt med fullprivatisering av helsevesenet og utdanning, med katastrofale konsekvenser for folk flest. For å få til varig fred må det gjøres noe med disse enorme sosiale forskjellene. Et viktig grep ville være å gjennomføre en jordreform, med statlige garantier, for å tilbakeføre den jorden som voldelige parter (paramilitære og geriljasoldater) har stjålet fra bønder som er blitt fordrevet.

Premiert forhandlerne

Flertallet av dem som stemte i folkeavstemningen om fredsavtalen, stemte nei fordi de følte seg ekskludert. Dessuten mente neisiden at det var urettferdig at FARCs formue bygget på narkotikahandel og kidnappinger ikke inngikk i avtalen.

Hva tenkte Nobelkomiteen på da de ga prisen til Santos? Er de totalt uvitende om Colombias historie og dagens situasjon? Ved å gi prisen til Santos har Nobelkomiteen premiert de norske forhandlerne, men samtidig har de gitt et slag under beltestedet på mange colombianere.

