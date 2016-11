Fyll hele Bjørvika med kvinnenavn! | Ingrid Aspen

Løper etter trikken nedover Gina Krogs bakke og rekker den akkurat ikke ved Grete Prytz Kittelsens plass.

Ja ja, på en kald og vakker dag er det uansett fint å gå gjennom Radka Toneffs passasje, langs Wenche Foss gate, stoppe og le inni seg selv av en vits i kuldedampen mens man venter på grønt i krysset med Grethe Kauslands vei, før pulsen endelig har roet seg helt og stegene igjen gynger rolig i Karin Krogs allé.

Slenger lengtende blikk mellom bygningene mot en fridag til å henge ut i Nora Brockstedts voivoivei (For det har dukket opp så mange spennende nye steder i Voivoiveien ...), der i enden av Harriet Holters smau, ned mot fjorden plasker dempede sommerhyl fra i sommer, under den glitrende snøpolstringen av Aud Schønemanns sjøbad.

Ikke for det, det er fantastisk å se for seg all den gleden den nye Anne-Cath. Vestlys plass vil bringe.

Men når vi først er på sporet av en god idé, er det interessant å se for seg effekten av å ta ut hele potensialet.

Nettopp nå er et veldig fint tidspunkt å drive en superviktig og aldeles gratis markedsføring av Norge, Oslo og fremtiden.

En hverdag fylt med kvinnelige forbilder

Vi har muligheten til at hvert eneste gatehjørne i Bjørvika kan minne oss på alle heltene som tidligere ikke ble vurdert verdige en plass i det offentlige rom på grunn av sitt kjønn.

Kan vi bygge videre på historien av jernalderbosettinger og middelalderruiner og finne plass til en helhetlig geografi av kvinner på det oppdaterte kartet mellom skyskrapere, sjøbad og Bjørvikas mangfoldige demografi?

Kan vi ikke sørge for at en nært forestående hverdag i mye større grad fylles med historiske kvinnelige forbilder?

Hvorfor ikke ta et helt steg inn i fremtiden og fylle hele Bjørvika med meningsfylte navn som representerer en oppdatert verden for kidsa til å leke i og bli gatesmarte av?

Én skarve plass er ikke nok å skrive hjem om, det er jeg sikker på at Anne-Cath. Vestly også ville sagt seg enig i, men hvis vi kunne gitt hele vår nye bydel utelukkende kvinnenavn, da har vi en fantastisk positiv historie å fortelle.

En historie som kler forventningene til det nye området. Da er vi foran. Da kan samtiden fortelle fremtiden.

Jeg er sikker på at Oslo og dronning Eufemia er klar for dette fellesskapet og det veldig viktige tidsvitnet. For ikke å snakke om (markedsførings-)effekten dette vil ha for Oslo, og kidsa, husk kidsa!

