General Fleischer og Elverumsfullmakten | Knut Werner-Hagen

Tor Bomann-Larsen hevder i sin interessante kronikk den 19. desember, at general Carl Gustav Fleischer var aktiv i arbeidet for å få kong Haakon til å bli i Norge, og å slutte fred med Tyskland, sommeren 1940. Videre mener han at Fleischer gjennom dette ikke anerkjente Elverumsfullmakten, som ga konge og regjering det formelle grunnlag til å fortsette kampen utenfor landets grenser.

Les kronikken om general Carl Gustav Fleischer:

Jeg er enig med Bomann-Larsen i at brevet 6. divisjon ved general Fleischer rettet til Kongen den 4. juni 1940 («6. Divisjons skrivelse») var et innspill på et område en feltgeneral ikke har noe med. Men etter min mening forklarer ikke Bomann-Larsen, med sin kronikk, den egentlige sammenheng bak Fleischers handlinger, hverken i 1940 eller mot slutten av hans liv.

For snart 20 år siden bisto jeg Torkel Hovland i hans arbeide med en biografi over Fleischer. Boka står for Hovlands regning, men gjennom arbeidet intervjuet vi en rekke personer som kjente Fleischer godt, dels nært. De ga alle et bilde av en særs rettskaffen og ærlig mann, som dog kunne være noe stri. I dette lys mener jeg det er grunn til å ta Fleischers rapport om «6. Divisjons skrivelse», av 15. desember 1942, på alvor. Den finnes i boken Efterlatte papirer på side 65.

Fleischer så altså straks, at det nå ikke var noe alternativ at styresmaktene forsøkte å slutte fred med Tyskland. Å sette dette i sammenheng med Elverumsfullmakten er interessant.

J.C. Hambro forsvarte generalen

I rapporten fremgår det at Fleischer, da han ankom Tromsø den 5. juni 1940, fremla brevet for utenriksministeren og forsvarsministeren. Fleischer skriver: «Utenriksministeren gav et meget klart billede av situasjonen og det var innlysende at den oppsatte skrivelse ikke var bygget på foreliggende muligheter.» Fleischer så altså straks, at det nå ikke var noe alternativ at styresmaktene forsøkte å slutte fred med Tyskland. Å sette dette i sammenheng med Elverumsfullmakten er interessant.

Det er et åpent spørsmål om Fleischer, pr. 4. juni 1940, i det hele tatt kjente innholdet i denne? Han hadde jo hatt mer enn nok å gjøre de siste to månedene og var vel ikke nødvendigvis oppdatert på denne fronten. Bomann-Larsen kan kanskje dokumentere dette? Mannen bak Elverumsfullmakten, stortingspresident J.C. Hambro, ble interessant nok etter krigen en av Fleischers varmeste forsvarere. Han så etter alt å dømme likhetene mellom sin egen skjebne og Fleischers. Etter min mening er det her forklaringen på Fleischers skjebne ligger, ikke i de sammenhenger Bomann-Larsen antyder, om jeg forstår han rett.

