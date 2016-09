Det etableres nå nye selskaper, nettverksmiljøer og inkubatorer en rekke steder i landet. Virksomheter og miljøer som skal finne og utvinne den nye oljen – ut fra hjernekraft, ikke råvarer.

Generasjonen som har levd godt av oljen har ennå ikke forstått realiteten. Vi er dessverre en generasjon som ikke bedrev innovasjon.

Typisk norsk...

Da Gro Harlem Brundtland proklamerte at det er typisk norsk å være god, ble vi etter alt å dømme selvgode. På vei inn i arbeidslivet og med bokstavelig talt et hav av olje.

Dette er en råvare som har båret landet frem i 30 år. Det har vært gode år, der arbeidsledigheten har vært lav, lønningene stigende og et sterkt offentlig sikkerhetsnett har bidratt til en levestandard i verdensklasse.

Det har gjort noe med oss som nå er mellom 35 og 60 år. Vi glemte innovasjon. Ja, det finnes unntak, men relativt sett er det langt mellom de store innovatørene i vår generasjon.

Vi ble forvaltere - ikke nyskapende

Sannsynligvis hadde vi ikke dårligere evner enn våre foreldre eller våre barn, men vi hadde ikke behov for- og dermed ikke viljen til å skape noe nytt. Vi ble administratorer, forvaltere og saksbehandlere. Godt hjulpet av høyskoler og universiteter som med modeller og verktøy gjorde oss faglig kompetente, men ikke spesielt kreative.

Det er vi som besitter lederposisjoner i dag. Det er vi som får kritikk Aftenposten av BI-professorene Espen Andersen og Ragnvald Sannes for å være for lite forretningsorientert med hensyn til anvendelse av teknologi for nyskapning og produktutvikling. Vi bruker det for å spare kostnader. Ikke innovasjon, men administrasjon. BI var selv medhjelper, sammen med NHH, NTH, Universitetet i Oslo og andre steder vi studerte.

Vi har ikke vært late, men...

Vi ble opplært til å arbeide hardt og lenge. Like mye som våre foreldre og sannsynligvis mer enn våre barn vil gjøre.

Vi har ikke vært late, men heller ikke spesielt nyskapende, selv om vi har vært med gjennom både dotcom-tiden og nå den teknologiske revolusjonen. Det har primært vært innovatører i andre land som har ledet arbeidet mens vi i Norge har vært gode forvaltere.

Heldigvis skinner det sorte gullet mindre enn før. Det gjør oss sannsynligvis mer klarsynte, og forhåpentligvis vil også vi, i den siste halvdelen av vår yrkeskarrière, kunne bistå i innovasjonsarbeidet. Ikke fordi vi vil, men fordi vi må.

Som ansvarlig for nettverksgrupper med ledere i en rekke bransjer, ser jeg at innovasjon opptar ledere i stadig større grad. Men mer på hvor innovasjonen skjer og modeller for å få det til enn hvordan selv bli en innovatør.

Oljeprisfallet er en gave

Fallet i oljeprisen er, om ikke samfunnsøkonomisk fordelaktig på kort sikt, en gave for fremtidens Norge.

Min hypotese at vi om et par tiår vil være takknemlige for at oljen ikke smurte det norske arbeidslivsmaskineriet i flere år enn den gjorde. Vi kan nå utnytte skaperkraften vi har hatt i generasjoner – sammen med det vi som kunnskapsnasjon har tilegnet oss – til å bli et innovasjonsland.

Fremtiden vår handler på mange måter om å utnytte teknologi, men for utviklingen handler det sannsynligvis minst like mye om å utvikle teknologi. Utnytte våre komparative fortrinn som et av verdens mest digitale land til å tørre å utvikle nyskapende produkter, enten det er å forvalte arven til selskaper som Tandberg eller Opera, utnytte teknologikompetansen vi har fått i Nordsjøen eller å kommersialisere det teknologisk rettede forskningsarbeidet som vi i dag blant annet ser resultatene av innen bioteknologi og havbruk.

Det er derfor jeg håper at oljeprisen går enda litt ned. Dette vil gjøre oss mer sultne og tvinge oss til å bli mer innovative. Enn så lenge er vi en nasjon som fortsetter å bli ledet av forvaltere med godt skjulte innovasjonsevner.