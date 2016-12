God høytidsnøytral, kortreist og glutenfri jul, da! | Dollhouse

Det krever sin kvinne når eksmenn, nye koner, bonusbarn, skilsmisseadvokater, kryssintolerante, au pairer, veganere, agnostikere og fandens oldemor skal feire jul i samme designerstue. Heldigvis stiller Nora forberedt.

Kjære alle,

Årets plan for julaften øverst i Aftensolveien er satt: Vi starter klokken 16.30-ish med rask og effektiv gange rundt treet, som i år er plassert PÅ TAKTERRASSEN grunnet flere av gjestenes åpenbare KRYSSINTOLERANSE mot glitterlenker, ekskoner og edelgran.

Fint også hvis alle i den anledning KUN NYNNER «Julekveldsvisen» da Joy #aupair kan hende blir både provosert og såret over at alle PLUTSELIG påstår at det er DE som har VASKET GULVET OG BÅRET VED når det beviselig er HUN som har stått på hodet i Funkishuset hele desember #denfølelsen

Deretter vil sakfører Krogstad lese VINTEREVANGELIET foran peisen. (En oppdatert, livssynsnøytral og mindre krenkende versjon).

Nytt av året er at vi, etter Bonusmor #gingers ønske, har lagt til ET AVSNITT om utfordringene med å få tilbake kroppen sin i en travel barseltid, FØDSEL I STALL KONTRA STUE og det EVINNELIGE DILEMMAET om man skal gå for krybbe, sprinkelseng eller vanlig vugge #evanglietversjon2.0.

Det vil videre bli servert ØKOLOGISK VILLRIBBE PÅ EN SENG AV FERMENTERT RØDKÅL på den ene siden av bordet, PINNEKJØTT MED KJERNEKÅLPURE´på den andre og KORTREIST KALKUN/VEGANSK LAUBÆR-TOFU på hver sin kortside.

Alt selvfølgelig GLUTENFRITT med en syrlig og tørr Barbera lånt fra Torvalds rikholdige vinkjeller #passefairtrade

Minner ellers om at tema for kvelden er nedtonet GULL med innslag av RØKELSE (duftlys i parabenfri MYRRA) og at mistelteinen over stuedøren KUN er til pynt.

Den skal IKKE under noen omstendigheter benyttes som INVITASJON TIL KYSS. Og for de som i den forbindelse håpet å se nissen kysse bonusmor: Beklager, men nissen kommer ikke. Han er rett og slett ikke invitert. MULIGENS stikker en GRESK GUD (truffet på Champagneria) en tur innom, men det blir nok først langt, langt senere på kvelden.

Aftenen for bonusmødre, eksmenn og ANDRE LIVSSYNSNØYTRALE vil bli avsluttet SENEST klokken 21.30 #velkommen

