Myndighetenes vilje til å spandere store penger på miljøtiltak når stadig nye høyder. Det øses ut milliardbeløp i form av avgiftslettelser til elbiler og hybrider, til villavarmepumper og andre enøktiltak, landet rundt.

Felles for tiltakene er at de som har mest, får mest.

I en tid da mange politikere ivrer for å kutte i sykelønnen for folk flest ved å innføre en karensdag, ivrer mange av de samme politikerne for momsfritak, avgiftslettelser og andre subsidier på dyre biler, uavhengig av hvilken inntekt eieren har.

Og hemningene er få med hensyn til hvor store summer som flommer ut av stats- og kommunekasser på denne måten:

Mest til de dyreste

Ifølge Dagens Næringsliv representerer momsfritaket for en Tesla-modell alene, Tesla X, samlet en halv milliard kroner i avgiftslettelser fra statskassen. Med en pris på ca. 1 million sparer de heldige eierne dermed 250.000 kroner.

Prinsippet er enkelt: Jo dyrere bil, jo mer sparer du.

For de dyreste Tesla-modellene er det snakk om momskutt på over 400.000 kroner.

I tillegg kommer en bråte andre frynsegoder, som gratis bompassering, lading av strøm og offentlig parkeringsplass, som de ikke-subsidierte klasser dermed må bidra til.

Det samme prinsippet - de som har mest, skal få mest – gjelder også SUV-er av hybrid-typen. Altså svære, kostbare biler som går på batteri og ladestrøm helt til de må over på fossilt brensel.

Anette Karlsen

I høst vedtok de folkevalgte å rive i avgiftslettelser i flere hundre tusen kroners-klassen også til en rekke slike doninger, selv om miljøeffekten mildt sagt er omstridt.

Ulik støtte til boliger

På samme måte er det med boliger.

Forsiktig anslått er den offentlige støtten til en eneboligeier for å gå over til fossilfri oppvarming 35.000 kroner. Andre, deriblant flere av våre ledende politikere, med adresse vest i hovedstaden, har greid å kare til seg adskillig mer.

Til sammenligning får andelseierne i vårt borettslag, med adresse Oslo øst, 7400 kroner i offentlig støtte pr. leilighet til samme formål. Altså rundt regnet en fjerdedel av hva en villaeier får.

Det blir resultatet når den samlede støtten fra ulike offentlige ordninger, med en samlet verdi på ca. 800.000 kroner fordeles på våre 108 leiligheter.

Hvis vi ser litt stort på det, går det an å si at to slike leiligheter, på ca. 70 kvadratmeter hver, tilsvarer en enebolig.

Uansett viser tallene også da at det er forskjell på hva Jørgen Hattemaker og Kong Salomo får i offentlig støtte. Stor forskjell.

Og ikke har vi blokkbeboere for vane å slenge oss på en subsidiert elsykkel og fyke av gårde til nærmeste tennisbane, heller, når vi blir lei av å jakte på avgiftslettelser og statlige subsidier.

For de syklene var noen av byens rikeste og mest prominente borgere raskt ute med å grabbe til seg da våre rødgrønne Oslo-politikere lanserte ordningen rett etter kommunevalget.

Hvis noen husker det.

