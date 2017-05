Det har vært mye fokus på voldtekt, overgrep og gråsonesex i mediene det siste året, og det er triste historier som kommer frem. Derfor vil jeg gjerne bidra med en gladsak. Eller, egentlig er det en ekkel og ubehagelig sak, men det endte bra. Så det er gladsak på samme måte som at vi koker kloden, men det er digg med litt varmere sommere, liksom.

Jeg begynte å drikke alkohol ganske tidlig, de fleste jenter i bygda mi gjorde det. Vi pleide å sitte i kjelleren til de ungdommene som hadde mest fraværende foreldre og drikke hjemmebrent blandet med Fanta Exotic. Etterpå tok vi toget inn til Bryne for bare å henge i sentrum, siden vi ikke kom inn på noe utested. Denne hengingen hadde alle bestanddelene som tilsvarer en zombie-apokalypse.

En av disse kveldene hadde jeg drukket litt for mye. Jeg var rundt 16 år. En av kompisene mine la merke til at jeg ikke var helt i form, og foreslo at jeg skulle ta det tidligste toget hjem sammen med to andre venner av oss. La oss kalle dem Stumpen og Dummefjes. Dette var to gutter som var en del av gjengen jeg ofte var med, og som jeg kjente fra før.

Da vi kom opp på perrongen satte de seg på hver sin side av meg på benken. Jeg hadde øynene igjen for å prøve å begrense kvalmen som kom av at verden spant rundt meg, så Stumpen og Dummefjes trodde jeg sov. Det er her ting begynner å bli ubehagelig.

De sa drøyere ting, men jeg vil ikke skrive dem, for det er ikke dét dette handler om. Det høres sikkert dumt ut å bli sittende, men det føltes ikke som et alternativ å gå. Ikke før dette skjedde.

Dette ga meg en utvei, og jeg tok den. Jeg reiste meg opp og sjanglet bort til lenger borte på perrongen. Natteravnene fulgte etter og passet på at jeg kom meg på toget.

Jeg vet åpenbart ikke om noe ville skjedd den kvelden, men hver gang jeg ser en natteravn i dag, så tenker jeg på hvor glad jeg er de finnes. For alles del.

Dette er mennesker som kunne brukt fredagen sin på å sitte hjemme i sofaen og spise taco, men de velger å gå rundt ute og passe på at folk har det bra i stedet.

Det er så fint at jeg får tårer i øynene av å skrive det.

Moral: Natteravner er bra – gutter som ser en sovende jente og tenker at henne må vi ta på tissen, er dårlig.

Twitter: @tegnehanne

