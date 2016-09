Det var med stor forskrekkelse jeg så Operaens fasade i dag tidlig med digre spray-taggede bokstaver «WAR». Alle våre billettselgere var sjokkert og usikre på om dette var en advarsel om terror.

Kundene fra cruisebåtene ble engstelige og skremt da de så Operaen, Oslos attraksjon nummer to etter Vigelandsparken.

Operaen fikk profesjonell tagger til å tagge dette

Ble forbannet

Da jeg etter mange forsøk på telefon endelig fikk vite at dette var et PR-stunt for en kommende forestilling, ble jeg skikkelig forbannet.

Dette er en skam og voldtekt av en offentlig bygning som turister i tusentall kommer til Oslo for å se. PR-stuntet inspirerer til videre vandalisme og markeringer på offentlige bygninger fra farlige organisasjoner og syke mennesker.

Begynner i det små

Det er stor tradisjon for at tiltak og reaksjoner settes inn etter at skader/katastrofer har skjedd. La ikke det bli tilfelle nå. Her bør det tas grep og få fjernet denne skjensel før ulykken rammer oss.

Vi har nok av grusomme eksempler som begynner i det små. Seneste referanse er Nice i Frankrike.

