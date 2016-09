Havplanene finnes! | Vidar Helgesen

Den store nasjonale og internasjonale interessen for havet er berettiget. Maten, energien og råstoffene fra havet er en stor, spennende og delvis ukjent del av fremtiden. I Aftenposten 27. september skriver avisens kommentator Per Anders Madsen at havet som politikkområde i sin natur er tverrfaglig, men at de politiske verktøyene for å styre og forvalte den nye havøkonomien er underutviklet.

Jeg kan glede Madsen med at de politiske verktøyene for å styre og forvalte den nye havøkonomien allerede finnes, og stadig utvikles videre av norske myndigheter.



Stor verdiskapning

OECD viser i sin rapport om havøkonomien mot 2030 at fremtidig vekst for havnæringene forutsetter en bærekraftig forvaltning av havet og de marine økosystemene. I de norske havområdene er det stor verdiskaping og flere sektorer eksisterer side om side. Nye næringer, som fiskeoppdrett til havs og energiproduksjon på åpent hav, skal også finne sin plass ved siden av oljenæringen, fiskeri og skipsfart.

Rent og rikt hav

Helt siden den første havmiljømeldingen Rent og rikt hav i 2002, har vi i Norge arbeidet med å balansere hensynet til verdiskaping og bevaring av våre rike havområder gjennom helhetlige forvaltningsplaner for havområdene. Når Regjeringen oppdaterer forvaltningsplanen for Norskehavet våren 2017, er det sjette gang Stortinget har en forvaltningsplan eller oppdatering til behandling. Forvaltningsplanene er helhetlige på minst tre måter.

Grundig helsesjekk

For det første bygger de på en grundig helsesjekk av havområdenes økosystemer. For det andre omfatter de verdiskapingen og miljøpåvirkningen fra alle næringene til havs. Og for det tredje samler de alle deler av forvaltningen: Alle berørte departementer samarbeider om rammene og tiltakene i planene, og alle relevante faginstitusjoner står bak det faglige grunnlaget. Klima- og miljødepartementet leder arbeidet. Poenget er å ha et helhetsblikk på hensynet til miljøet og ressursgrunnlaget og derigjennom sikre langsiktig verdiskaping.

