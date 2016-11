1.

En av trikkens store fordeler er rett og slett at den er mer komfortabel enn bussen. På trikken har et eldre menneske en rimelig sjanse til å holde seg på beina om alle sitteplasser er opptatt. Det er langt vanskeligere på en buss, der man risikerer å bli filleristet og slengt over ende på bussens skakende ferd gjennom gatene. På dette punktet har trikken også en trygghetsfordel fremfor bussen.

I tillegg vil trikken uansett være et mer miljøvennlig transportmiddel enn bussen.

Oslo skal bli en sykkelby, påstår Færaas. Når da? Oslo er rett og slett ikke godt tilrettelagt for sykkel. Sammenlign med København! Oslo kommer ikke til å bli det i rimelig fremtid heller, for det vil bli dyrt.

I tillegg er det knapt nok ønskelig med sykkelbyen, for Oslos syklister grenser til å være miljøterrorister. Er Færaas en av dem? Som vestlending er han kanskje heller ikke vant til trikk? (Undertegnede kommer opprinnelig fra Trondheim, som i alle fall har vært en trikkeby.)

Jeg er helt enig med Frank Rossaviks påpekninger her i Aftenposten for en tid tilbake: syklister (mange, ikke alle) er en pest på to hjul. Så heller trikkeby enn sykkelby, uansett hva miljøfantastene i byrådet – og journalist Færaas – sier.

Kostnadssiden, hva som er dyrest av trikk og buss, er jeg ikke i stand til å kommentere. Begge deler burde for øvrig være gratis, det hadde vært miljøsatsing, det!

Færaas’ støypåstand avviser jeg som usaklig. En buss som ruser opp, støyer også. All trafikk støyer i større eller mindre grad (ikke sykler og fotgjengere, naturligvis).

Når det gjelder trikkens manglende fleksibilitet, har Færaas et poeng, det medgis. Men hvorfor skal trikken få skylden for at en søppelbilfører ikke kan jobben sin?

Trikken forårsaker ulykker? Har Færaas tenkt over i hvilken grad andre trafikanter faktisk kan trafikkreglene? Trikken har forkjørsrett! Og da har alle andre vikeplikt!

Konklusjon:

Trikken er nyttig, og den må vi ha. Færaas' idé om egne trikketraseer er god, men det er naturligvis ikke plass til det heller, i et Oslo som knapt er planlagt for annet enn hest og kjerre.

