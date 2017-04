Nedskjæringene ved Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har fått betydelig oppmerksomhet i mediene. Ved Folkehelseinstituttet (FHI) konkluderer ledelsen med at vi må belage oss på å miste 80–150 arbeidsplasser de neste årene. Dette er et betydelig antall for et institutt med tusen ansatte. Hastigheten kuttene skal gjennomføres med er enda ikke klart, men Helse–og omsorgsdepartementet krever månedlig rapportering om antallet ansatte.

Nedskjæringer

Det er regjeringens klare politikk å redusere antallet byråkrater i norsk helsevesen. Til tross for dette rapporterer mediene at antallet helsebyråkrater har steget også under statsråd Bent Høie. Dette kan være bakgrunnen for store nedskjæringer i Helsedirektoratet og FHI dette valgåret. Hvem er byråkratene som skal fjernes for å redusere arbeidet og budsjettene i helsevesenet?

Registrering og kontroll

Man kan tenke seg at helsebyråkrater er kontoransatte som registrerer skjemaer som skal utfylles hver gang en handling gjennomføres. Men ansatte ved FHI blir kategorisert som helsebyråkrater. Dette gjelder vel ikke forskere, laboratorieingeniører, leger og andre fagpersoner som danner kunnskapsgrunnlaget og beredskapen som sikrer helsen til det norske folk? Jo, alle ansatte ved FHI registreres som helsebyråkrat. Dette gjelder også forskere, inkludert postdoktorer og PhD-stipendiater. Nå må vi ikke vinne utlysninger av frie forskningsmidler, for da blir vi flere helsebyråkrater ved FHI.

Forskere

De fleste forbinder byråkrati med et enormt skjemavelde, der alle aktiviteter skal registreres til minste detalj og sendes til en tilsynsmyndighet, som ser oss i kortene. Det kan være bra for alle og enhver å bli vurdert av en objektiv part. Men helsebyråkratiet er i dag så omfattende at flertallet av leger og forskere opplever tilsynet som svært inngripende i hverdagen. Den evige registreringen blir viktigere enn primæroppgaven. Det å kontrolleres hele tiden gir også en følelse av manglende tillit. Byråkratiet oppfattes altså som en ressurskrevende instans som svekker den enkelte fagpersons frihet i arbeidet. Det er forståelig at man vil endre det voksende helsebyråkratiet–men lykkes man med det ved å nedbemanne FHI med 150 fagpersoner?

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.