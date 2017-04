Dagbladet er kjent som landets fremste radikale kulturavis og vil bidra til et mer faktabasert og kildekritisk ordskifte. Dessverre, under vinterens politiske høringer om et forskningsprosjekt på heroinassistert behandling for rusavhengige har avisen skuffet når det kommer til ambisjonene om kildekritikk.

Tilsvar etter nesten to måneder

Den 7. februar publiserte forskere ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo, en rapport om heroinassistert behandling (HAB). De frarådet etablering av forskning på HAB. To dager senere ba Dagbladets kommentator Aksel Braanen Sterri politikerne ignorere forskerne fordi «HAB virker».

Etter gjentatte purringer ble forskernes tilsvar trykket den 4. april, etter å ha blitt mottatt den 16. ebruar.

Tilsvaret forklarte at HAB-forskning ikke vil gi økt kunnskap, men heller stjele ressurser fra andre viktige tiltak.

Svaret nådde ikke politikerne

Forsinkelsen av tilsvaret gjorde at svaret ikke nådde frem før Høyres landsmøte, der parlamentarisk nestleder Nikolai Astrup overbeviste om viktigheten av å prioritere HAB-forskning. Politikere som sier de ikke vil stå i veien for faglige vurderinger, gjør altså politiske vurderinger i strid med fagmiljøene. Med Dagbladets hjelp.

Redaktører har ingen plikt til å trykke leserinnlegg. På innlegg som besvarer angrep gjelder derimot tilsvarsretten. Da skal svaret trykkes snarest mulig.

Dagbladet beklaget

Debattansvarlig i Dagbladet, Martine Aurdal, har innrømmet på Facebook at redaksjonen gjorde en feil.

Hun nekter for at avisen ønsker å skape en ensidig debatt. Det er bra, men kunnskapsgrunnlaget for diskusjonen om HAB ble uansett redusert.

Dagbladet har tidligere fått kritikk av Forskning.no for å anvende «biased» forskning i ruspolitiske spørsmål. Ved å drøye seks uker med å trykke forskernes tilsvar etter at Dagbladet selv ba politikerne ignorere dem, har avisen kommet i veien for sine egne målsettinger om kildekritikk.

Håndtering av heroindebatten viser derfor at redaksjonen heller ikke har tatt til seg den tidligere kritikken om løselig bruk av forskning i rusfaglige spørsmål.

På Twitter: @AynaJohansen og @k_arctander