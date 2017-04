Hjelp til ungdom som ruser seg, slår og stjeler - bare ikke i Oslo | Jørgen Flor og Åsmund Sveinsson

En anonym mor forteller i Aftenposten 5. april hvordan hennes sønn er i ferd med å ødelegge livet sitt med aggresjon, rus og kriminalitet. Det er vondt å lese hvordan moren gang på gang setter sin lit til hjelpeapparatet, uten å få hjelp som virker. Enda vondere er det å lese når vi vet at det faktisk finnes tilbud skreddersydd for problematikken moren beskriver. Bare ikke i Oslo.

Vi jobber daglig med ungdommer som denne morens sønn. Hennes modige fortelling kunne vært en henvisning til vårt team. Beskrivelsen av familiens resignasjon, fortvilelsen over brutte løfter og avmakten ved å se sitt eget barn ødelegge livet sitt kunne vært hentet fra vårt første møte i en ny sak. Hadde hun søkt hjelp for fem år siden, kunne vi ha hjulpet. I dag finnes ikke lengre et slikt spesialisert, hjemmebasert tilbud i landets største by.

Samarbeid og systemtenkning

Moren beskriver hvordan familien er blitt kasteball mellom helsevesen, barnevern og politi. Det kunne vært unngått om noen forsto guttens adferdsproblemer som symptomer på at noe er galt, at familien behøver hjelp og at den hjelpen ikke ble institusjon og politi.

Vårt analysearbeid foregår sammen med familien, skole, politi og nettverk for å identifisere hvorfor det har gått galt. Vi finner at ungdommer ofte har venner eller tilknytning til miljø hvor det er positive holdninger til rus og kriminalitet. Samtidig opplever de lite mestring på viktige arenaer som skole og fritid.

Ingen av ungdommene vi har møtt ble født kriminelle eller dyssosiale.

Derfor forsøker vi heller ikke å «fikse» dem i en-til-en-terapi. I stedet får familien og omgivelsene veiledning og støtte slik at de selv kan snu den negative spiralen. Det krever nøye planlegging og systematisk, tålmodig arbeid fra alle omkring. Derfor er vårt team av psykologer tilgjengelig døgnet rundt, alle dager i året.

Barnevernet er også kunnskap og kvalitet

Barnevernet har ikke stor tillit i befolkningen. I oppsummeringen av debattåret 2016 spør Filip Rygg hvorfor så mange oppegående mennesker orker å jobbe i barnevernet.

Det er et betimelig spørsmål når vi leser morens frustrasjon. De fremstår vingeklippet og handlingslammet, skriver hun om våre kolleger.

Uten riktig verktøy i verktøykassen er det ikke rart hvis moren har rett i nettopp dette.

Slike alvorlige saker krever spesialiserte tilbud, forankret i forskning og fulgt opp av omfattende kvalitetssikring.

Dette gir faglig trygghet og inspirerte oss til å velge nettopp barnevernet som vår første arbeidsplass.

Vår optimisme er dessverre til liten praktisk nytte for familien. Morens appell går med rette til byrådet i Oslo. De la ned et slikt tilbud for få år siden. Samtidig har femten andre fylker implementert 21 slike team. Nok en gang avgjør postnummeret ditt hvilken hjelp du får. En reetablering ville gitt barnevernstjenesten i Oslo verktøy til å hjelpe ungdommer som slår, stjeler og stikker av.

