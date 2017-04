Høyre er uten ideer i innvandringspolitikken | Torstein Ulserød

I april 2015 skrev politisk redaktør Frøy Gudbrandsen i Bergens Tidende at «det finnes ikke noe parti på Stortinget som viser mindre interesse for innvandring som saksfelt enn Høyre.»

Ifølge Gudbrandsen har partiet tradisjon for å mene minst mulig om innvandring, og når det har ment noe, har det stort sett vært det samme som Arbeiderpartiet til enhver tid mener.

Siden 2015 har vi blant annet hatt en flyktningkrise, som også Norge fikk merke konsekvensene av. Det er blitt umulig ikke å ta inn over seg at migrasjon er et av vår tids aller største og viktigste temaer.

Denne erkjennelsen har preget politikkutviklingen i flere av partiene på Stortinget. Men ikke i Høyre.

Høyre mangler ambisjoner

I forkant av Høyres landsmøte erkjente kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som har ledet programarbeidet i partiet, at «Høyre har ikke løftet innvandringspolitikken godt nok.»

Både Røe Isaksen og andre sentrale Høyre-politikere ga i et intervju med Minerva uttrykk for at de ønsker at Høyre tar mer eierskap til innvandringsdebatten. Det er grunn til å spørre hvor dypt det ønsket egentlig stikker.

Som Minerva-redaktør Nils August Andresen påpekte i en kommentar, er evnen til å drive politikkutvikling for fremtiden en forutsetning for å kunne ta eierskap til et saksfelt. Basert på programmet Høyre nå har vedtatt, må det bare konstateres at partiet ikke har noen ambisjoner i den retning når det gjelder innvandringspolitikken.

Systemet er dysfunksjonelt

I forbindelse med flyktningkrisen i Europa er det blitt åpenbart at det internasjonale systemet for å håndtere store flyktningstrømmer er dysfunksjonelt. Det er et system som hverken lykkes med å ivareta de humanitære hensynene som begrunner asylordningen, eller legger til rette for en kontrollert innvandring.

Det er blitt umulig ikke å ta inn over seg at migrasjon er et av vår tids aller største og viktigste temaer.

Selv om asylordningen åpenbart gir hjelp til mange mennesker, bygger denne ordningen samtidig på et stort paradoks. Asylsøkere har omfattende rettigheter, samtidig som det i praksis er umulig å reise lovlig til Europa for å få utløst disse rettighetene.

Baserer seg på irregulær migrasjon

Litt enkelt sagt kan man si at Norge, i likhet med alle andre europeiske land, innrømmer sterke rettigheter til asylsøkere som greier å ta seg ulovlig til en europeisk grense, samtidig som vi gjør hva vi kan for å hindre dem i å komme hit.

Det er i praksis et system som baserer seg på irregulær migrasjon, med alle de samfunnsmessige og menneskelige omkostningene det har.

Erstatt dagens asylordning

Det bør være mulig å lage et bedre system. Som en følge av flyktningkrisen har vi sett en gryende debatt om behovet for mer grunnleggende reformer av det internasjonale flyktningregimet. UDIs direktør, Frode Forfang, var en av dem som tok til orde for radikale endringer av flyktningpolitikken i kjølvannet av migrasjonsbølgen i 2015.

Les Frode Forfang: Et bedre internasjonalt flyktningsystem

Forfangs utgangspunkt var at vi har et internasjonalt flyktningregime som kort og godt ikke makter å håndtere dagens migrasjonskrise. Han pekte på at et bedre alternativ kunne være å erstatte dagens asylordning med et system der europeiske land mottar kvoteflyktninger i et helt annet omfang enn i dag, og der det etableres langt bedre systemer for å screene og vurdere flyktninger før de reiser inn.

Sammen med Sylo Taraku har jeg selv foreslått en lignende omlegging av flyktningsystemet i et Civita-notat.

Behov for grunnleggende reformer

Ingen skal påstå at det er enkelt å utforme en ny politikk for flyktninger og internasjonal migrasjon. Men behovet for å tenke nytt og helhetlig på dette feltet er påtrengende.

Selv om den norske asyl- og flyktningdebatten stadig er dominert av enkeltsaker, detaljspørsmål og diskusjoner om retorikk, er flere av partienes programarbeid frem mot høstens stortingsvalg preget av en erkjennelse av at det er behov for grunnleggende reformer.

Ap, Sp og Frp har innvandringspolitikk

Arbeiderpartiet slår i sitt programutkast fast at «dagens situasjon med ukontrollert innvandring til Europa er ikke bærekraftig». Og videre at «Norge skal være en pådriver i Europa for en felles løsning på utfordringene knyttet til ekstraordinære ankomster av mennesker på flukt.»

Senterpartiet skriver i sitt nylig vedtatte program at «dagens system ikke er rettferdig for dem som trenger det mest», og at «internasjonale konvensjoner må oppdateres».

Fremskrittspartiet tar i sitt programutkast til orde for et nytt flyktningsystem som i hovedsak er på linje med det Forfang har skissert.

Ingen vurdering av bærekraft

Det er ikke vanskelig å finne svakheter ved forslagene til et hvilket som helst parti på flyktningfeltet. Men programprosessene i Ap, Sp og Frp vitner om at partiene har erkjent at vi har et grunnleggende problem som vi er nødt til å løse, og de har forsøkt å skissere noen mulige endringer.

I forbindelse med flyktningkrisen i Europa er det blitt åpenbart at det internasjonale systemet for å håndtere store flyktningstrømmer er dysfunksjonelt.

Høyre nevner også flyktningkrisen i sitt program, men nøyer seg med å slå fast at tilstrømningen er historisk. Her er ingen vurdering av om dette er bærekraftig. I det hele tatt får man ikke følelsen av at vi har et alvorlig problem, eller at det er behov for grunnleggende endring av noe slag når man leser Høyres programpunkter om innvandring. Tvert imot. Det ser ut til å være stø kurs som gjelder.

Får ingen konsekvenser

Den historiske tilstrømningen som beskrives innledningsvis, og ønsket om å styrke det internasjonale samarbeidet, får nemlig ingen konsekvenser for Høyres politiske forslag.

Asylinstituttet er ifølge Høyre «et meget viktig verktøy». Dette hverken begrunnes eller knyttes opp mot noen form for vurdering av alternativer. Partiet slår videre fast at konvensjoner er noe som Norge skal overholde. At konvensjonene eller andre rammer for politikken kan ha svakheter, er ikke noe tema.

«Streng og rettferdig»

I det svært kortfattede kapittelet om innvandring har Høyre funnet plass til et punkt om å «heve kompetansen på LHBTIQ+ i hele asylkjeden», men ikke ett ord om behov for reformer i det internasjonale flyktningregimet.

Videre foreslås et par mindre innstramninger i nasjonale regler, og det nærmest hamres inn at politikken skal være «streng og rettferdig». Dette gamle Stoltenberg-mantraet brukes hele fire ganger.

Høyres innvandringspolitikk kan dermed se ut til å ha gått fra å være det Arbeiderpartiet til enhver tid mener, til det Arbeiderpartiet mente for noen år siden.

Hva er Høyre?

Ingen skal beskylde Høyre for å være liberale i innvandringspolitikken, og det har åpenbart vært viktig å gjøre dét helt klart. Men spørsmålet blir hva Høyre er. Det er mulig noen vil si det er konservativt å holde fast ved en slags stø kurs. Men når man står overfor et område der systemene bare ikke fungerer, er det i så fall en form for konservatisme som ikke fortjener noen oppslutning.

Asylinstituttet er ifølge Høyre «et meget viktig verktøy». Dette hverken begrunnes eller knyttes opp mot noen form for vurdering av alternativer.

På flyktningfeltet er det uansett underordnet hva man kaller politikken. Når det er stor grad av enighet om prinsippene, som at vi har en forpliktelse til å hjelpe flyktninger, blir det eneste interessante spørsmålet hvordan vi kan gjøre det på en mest mulig rasjonell måte.

Det er ikke mulig å mene at vi lykkes godt med dette i dag.

Det er et paradoks at partiet som i 2013 gikk til valg på «nye ideer og bedre løsninger» knapt ser ut til å ha en eneste ny idé på det politikkområdet som kanskje er vår tids aller største utfordring.

