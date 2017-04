Høyt utdannede er tapere i Oslos boligmarked | John Halstensen

De aller fleste er enige i at den sterke veksten i boligprisene ikke er bærekraftig over tid. Regjeringen har kommet med strengere krav til egenkapital og gjeldsbelastning for finansiering av boliger i Oslo. Dette vil nok dempe prispresset og bidra til en sunnere samfunnsøkonomisk utvikling.

Samtidig med at Regjeringen bevisst gjør det nærmest umulig for yngre mennesker å bosette seg i egen bolig i Oslo, er det sjokkerende å konstatere at den mest aggressive aktøren i Oslos boligmarked er Oslo kommune selv.

Oslo kommune kjøper leiligheter til en snittpris på over 100.000 kroner pr. kvadratmeter. Dette er 12 prosent over gjennomsnittsprisen i det samme området og indikerer at Oslo kommune vinner de fleste budrundene de deltar i.

Kommunen prisdrivende

Med et årsbudsjett på 700 millioner kroner, er Oslo kommune trolig den mest aggressive og prisdrivende aktøren i markedet.

Dette vil jo igjen medføre et høyere prisnivå og grunnlaget for at eiendomsskatt øker.

Kommunens begrunnelse for å skaffe boliger til boligtrengende er absolutt legitim. Tøyen-avtalen fra 2013 legger klar føring for at kommunen skal skaffe leiligheter på beste vestkant til sine boligsøkende og selge seg ut av østkanten.

Oslo Høyre om Tøyen-avtalen: Antall kommunale leiligheter utenfor Oslo indre øst skal økes med netto 600.

Resultatet av dette blir at unge mennesker som kan betale for boligen sin selv, ikke har en sjanse til å vinne budkampen mot steinrike Oslo kommune.

På lengre sikt er dette svært dårlige utsikter for mennesker som ønsker å bo i Oslo. Jeg vil belyse dette med et konkret eksempel. Jeg registrerer at nye regler for finansiering av bolig i Oslo er at maksimal gjeldsbelastning er fem ganger inntekten (at dette gjelder alle og ingen unntak for studenter og at også studiegjeld og annen gjeld inngår i dette kravet).

Brudd på Tøyen-avtalen? - Flytter problemene fra Tøyen til Grønland

Regneeksempel

I dette eksempelet vil det se slik ut: En leilighet på 65 kvadratmeter i de mest attraktive deler av Oslo koster i dag ca. 5.000.000 kroner. Med et forsiktig anslag på 5.5 prosent prisstigning i de kommende årene, vil samme leilighet koste ca. 6.900.000 etter fem års studier (2022).

Begynnerlønn for unge med et masterstudium ligger i dag på ca. 500.000. Dersom vi legger 4 prosent lønnsøkning til grunn, vil forventet startlønn etter fem års studier være ca. 600.000 kroner Etter endt 5-årig studium er situasjonen slik: Forventet kostpris på leilighet 6.900.000 kroner Egenkapitalkrav ved kostpris på 5.000.000 er 750.000 kroner Økning i egenkapital krav på ny pris er 285.000 kroner Nødvendig boligfinansiering er 5.865.000 kroner

I tillegg vil studielånet etter fem år utgjøre minimum 350.000 og total gjeld vil være på ca. 6.200.000 kr.

Med kravet om maksimal total gjeld på fem ganger inntekten, vil inntektskravet for å ta opp nødvendig finansiering være 1.240.000 kr. Hvor kan man forvente dette?

Det synes derfor svært usikkert at selv høyt utdannede mennesker noen gang vil oppnå store nok inntekter til å kjøpe en treroms leilighet i Oslo.

De må fortsatt leie til 14.000-17.000 kroner pr. måned, bidra til ytterligere press i utleiemarkedet og forbli leietagere mens boligprisene fortsetter å utvikle seg utenfor rekkevidde.

Selv med god egenkapital viser dette eksempelet at dette blir uoppnåelig for de aller, aller fleste. Det er jo de færreste studenter som avslutter sine studier og har en million i egenkapital.

Høyt utdannede diskrimineres

Dersom studenter med lave inntekter under studietiden ikke gis anledning til å finansiere sin egen bolig, vil de bli kraftig diskriminert i boligmarkedet.

I dette tilfellet er diskrimineringskostnaden ved å måtte utsette et boligkjøp til etter endt utdannelse minimum 1.900.000 kr.

Hvem er så vinnere og tapere i Oslos boligmarked?

Oslo kommune vil uansett ha stor kjøpekraft i markedet. De vil fortsatt prege prisutviklingen som igjen bidrar til et høyere grunnlag for eiendomsskatt. For unge som er i studie- eller etableringsfasen og som med stor sannsynlighet er økonomisk selvstendige, er nok svaret dessverre innlysende.

Spørsmålet man bør stille seg er om det skal være en menneskerett for bostedsløse å bo i Oslos dyreste områder. Jeg tror rettferdighetsoppfatning for de aller fleste gir problemer med å støtte dette.

