Hva er det Espen Egil Hansen tror Facebook er? | Mathias Fisher

«Savnet etter avisbudene»

bt.no 13. september:

Bergens Tidendes kommentator Mathias Fisher mener det er viktig med en debatt om Facebooks retningslinjer, men er likevel kritisk til Aftenpostens sjefredaktør og spør: «Hva er det Espen Egil Hansen tror Facebook er?»

«The Trouble With Facebook’s Insular Culture»

mondaynnote.com 13. september:

Redaktør Frederic Filloux i teknologi- og mediebloggen Monday Note skriver:

«Facebook’s latest content blunder involves a Norwegian newspaper and an iconic photograph. It is the perfect example of the social network's inability to deal with its responsibilities as a dominant news distributor.»

«Four Things to Learn from the Facebook Fiasco»

ethicaljournalismnetwork.org 12. september:

Aidan White, grunnleggeren og lederen av nettstedet Etical Journalism Network spør hva «the Aftenposten saga» kan lære oss - og lister opp fire forhold, blant annet at: «Journalistikk og redigering er for mennesker, ikke roboter.»