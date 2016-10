Hva har du gjort for å unngå togstreiken, NSB-sjef Geir Isaksen? | Grethe Thorsen

Norsk Lokomotivmannsforbunds krav er enkelt. Alle lokførere skal få samme utdanning, uansett hvor de utdannes. Og at utdanningen skal utvikles i et felles fagmiljø og ikke i det enkelte togselskap.

Dette sikres ikke i dagens lov.

Tre løsninger

NLF har i forkant av årets tariffoppgjør jobbet for tre mulige måter å løse lokførernes utdanningsproblem på:

1. Tydeligere krav fra myndighetene om en lik utdanning for alle lokomotivførere

2. At bransjen etablerer en bransjestandard for felles standard på utdanningen.

3. Fortsatt sikre lokførerkompetansen i tariffavtaler

NLF har spilt inn problemet og forslag til løsninger til Statens jernbanetilsyn, Samferdselsdepartementet og ERA, Det Europeiske Jernbaneagenturet. Vårt seneste innspill var til regjeringens Stortingsproposisjon 143-L, som skal vedtas i Stortinget i desember.

Privat

Heller ikke der ble vårt forslag til lovendringer om lokførerutdanningen tatt hensyn til.

Vil ikke forplikte seg

Statens jernbanetilsyn skriver på sin hjemmeside 26.10.16: «Jernbanevirksomhetene kan konkurrere om alt annet enn sikkerheten. Om den kan virksomhetene i stedet velge å samarbeide, for eksempel ved å lage en bransjestandard for lokførerutdanning. I våre naboland Sverige og Danmark har jernbanevirksomhetene gått sammen om å lage en bransjestandard for lokførerutdanningen.»

NLF tok initiativ til et bransjesamarbeid tilsvarende den svenske modellen i januar i år. Arbeidet ble avsluttet i april, nettopp for å være i forkant av årets tariffoppgjør.

Bransjen kom sammen og diskuterte en felles standard på lokførerutdanningen. Blant deltagere var både Spekter, NSB og CargoNet.

Målet var at jernbaneselskapene skulle komme til enighet om et felles nivå på lokførerutdanningen.

Arbeidsgruppen foreslo blant annet at fagskoleutdanningen skal gjøres mer effektiv, fleksibel og kortes ned til 44 uker. At det skal etableres læreplangrupper med representanter fra operatørene, og at togselskapene skal kunne bestille «Førerbevisopplæring» på Jernbaneskolen i forkant av lokførerutdanning i egen regi.

Hvis anbefalingene skal kunne gjennomføres, forutsetter det at bransjen følger opp og gjensidig forplikter seg. Noe Norges største togselskaper NSB og CargoNet ikke vil gjøre.

Kunne gjort som i Sverige og Danmark

I Sverige har arbeidsgiverforeningen Almega (Spekters søsterorganisasjon) mye av æren for at det eksisterer en bransjestandard som har beskyttet lokførerutdanningen mot differensiering og langt på vei sikret en lik utdanning for alle.

Espedal, Jan Tomas

Spekter er arbeidsgiverorganisasjonen for nesten alle norske togselskaper. Kun ett togselskap er organisert i NHO.

Hadde Spekter villet, kunne de gjort samme grep som i Sverige og Danmark og laget en bransjeorganisasjon. Det vil ikke Spekter.

En nødvendig streik

NLF har lagt ned stor innsats både for å oppnå et myndighetskrav og bransjestandard. Vi har ikke lykkes.

Tarifforhandlinger og streik er vårt aller siste alternativ.

Det er ikke et godt alternativ fordi det gir store samfunnskonsekvenser og rammer mange uskyldige.

Men tariffavtalen er det eneste stedet NLF har formell innflytelse. Noen må si fra. Derfor er dette en nødvendig streik.

Vi fikk brukt vår innflytelse i Flytoget. Samme avtale i NSB og CargoNet vil gi selskapene sterke incentiver til å jobbe aktivt for å presse frem myndighetskrav eller bransjeavtale.

NLF har hatt lokførerkompetanse i tariffavtalene i 102 år og i egne særavtaler siden 2000. Våre krav er derfor ingen overraskelse for NSB, men dette er første tariffoppgjør der kompetansekravet er et problem.

Hva har du gjort for å løse problemet?

NSBs konsernsjef, Geir Isaksen skriver i Aftenposten 27.10 at NSB åpent støtter kravet om en nasjonal standard for utdanning av lokførere, og at NSB kan gå sammen med NLF til myndighetene for å anmode om et klarere regelverk.

Han oppfordrer oss til å avslutte streiken og i stedet inngå et forpliktende samarbeid om å styrke regelverket.

- Lokførerforbundet må akseptere at den riktige adressaten for kravet, er myndighetene, og ikke NSB, skriver NSB-sjef Geir Isaksen. Posted by Aftenposten on Thursday, October 27, 2016

Da må jeg spørre: Hva har du Geir Isaksen gjort for å løse dette problemet før streiken?

Hvor var din støtte da NLF forsøkte få til myndighetskrav på lokførerutdanningen i forkant av tariffoppgjøret? Du har fått kopi av alle våre innspill. Hvorfor har ikke NSB og Spekter vært interessert i å lage en bransjestandard?

Det NSB har brukt tiden på er å forsøke å redusere utdanningen. De har laget en fire måneders førerutdanning i sitt eget godsselskap CargoNet. En utdanning Jernbanetilsynet har stoppet.

Isaksen skriver at NSB vil forplikte seg til å be myndighetene om å styrke regelverket i bytte mot at vi frasier oss kompetansekravet i tariffavtalen. Hvorfor skal vi stole på det?

Geir Isaksen skriver at ”NSB/CargoNet er enig med lokførerne i at samferdselsmyndighetene bør klargjøre hvor omfattende opplæring som kreves. (...) At problemet med kompetansekravene i førerforskriften er at den ikke angir hvor omfattende opplæring som kreves for å oppnå kompetansen.”

Samferdselsministeren kan umulig ha lest risikoanalysen

Samferdselsministeren har bestilt en risikoanalyse om Jernbanereformen.

Analyseselskapet Safetec konkluderer med at det er en mulig fare for at lokføreropplæringen i større grad gjennomføres internt hos jernbaneforetakene eller hos rimeligere tilbydere for å redusere kostnadene.

- Denne høsten har flere aktører gitt inntrykk av at det knapt finnes regelverk for lokførere eller deres utdanning. Det... Posted by Aftenposten meninger on Thursday, October 27, 2016

Dette kan gi sikkerhetsmessig uønsket variasjon av kompetanse, inkludert kompetanse om lokale/særnorske forhold. Slik uønsket variasjon kan oppstå innenfor tolkingsrommet av regelverk. Det vil si selv om opplæringen er godkjent.

I motsetning til Samferdselsministeren, som umulig kan ha lest risikoanalysen, har i det minste lokomotivførerne, NSB og Safetec samme problemforståelse. Nemlig at førerforskriften åpner for at togselskapene kan lage ulik lokførerutdanning og konkurrere om å gjøre den billigst mulig. Noe som er en potensiell sikkerhetsrisiko.

At Solvik-Olsen ikke synes dette er et problem, er ingen overraskelse.

Norsk Lokomotivmannsforbund og NSBs Geir Isaksen kan helt sikkert også enes om at å snakke til samferdselsministeren om sikkerhet på jernbanen er som å snakke til en vegg.