Vår allmennkringkaster scorer stort i utvalg av programmer. Likevel finner vi hull og mangler i utvalg av samfunnsgrupper til informasjon og opplysning.

Snart er partienes valgkamp i gang for fullt, og Tordenskiolds soldater i form av temaer vil gå igjen: Skattelette, helse/omsorg, barnefamilier, innvandring, for å nevne noe.

Ellers danner den daglige infostrømmen gjennom fjernsyn et bakteppe for påvirkning av holdninger via intervjuer, dokumentarer og debatt. Personer som får slippe til, vil kunne påvirke til oppfølging og løsning av saker. Boligspørsmål og priser har vært en varm potet gjennom lang tid og burde utfordre politikere i langt større grad gjennom konkrete spørsmål og svar.

Terje Pedersen, NTB scanpix

Slik det har vært til nå, kan finansminister Siv Jensen (Frp) peke på at en hel generasjon av ungdom mangler mulighet til å kjøpe egen bolig. Som om alle 18-åringer i landet skulle kunne eie egen bolig mens hundretusener av voksne må ty til utleiebolig.

Gjengrodde stier?

I desember 2014 sto et intervju i Dagsavisen med boligforsker Mary Ann Stamsø om nettopp utleieboliger. Her gikk det frem hvor skjevt gruppen kommer ut, sammenlignet med husholdninger som eier sine egne gullgruver av boliger. Her hadde NRK hatt mulighet til å ta en debatt for å løfte temaet frem i lyset. Men, nei.

Kan vi ha håp om at politikere selv tar større grep for å belyse flere saker?

Kunne Senterpartiet, som nå har oppsving, gjenoppta sin egen finansministers idé (Gudmund Restad)? Han foreslo i sin tid 1997-2000) et skattefradrag for leietagere for å kompensere for tap av rentefradrag ved lån til bolig.

Holdninger

Å belyse en sak gjennom fjernsyn viser seg å gi resultater. På ett blunk ble det plass for 90-åringen sammen med kona på sykehjem. Homosaken hadde neppe kommet dit den er i dag uten den massive fjernsynsinnsatsen. Holdninger endres, og politikere og samfunn må følge med.

Når får vi se en aleneboende bli spurt om muligheter for finansiering av egen bolig? Det ville være en ny vri på sakslisten. I stedet intervjues par i alle sammenhenger.

Krister Sørbø, NTB scanpix

Når vil enslige bli spurt om synet på bygging av knøttsmå leiligheter som permanent bolig? Oslo har et overskudd av små leiligheter fra før, derfor bør 55 kvadratmeter være minimum for ordinære boliger, med unntak for studentboliger.

Det er 60 år siden Alfhild Brevigs søknad om tomt for bygging av leiligheter for enslige ble avvist. «Ja, send bare en søknad, så havner den på mitt bord og deretter i skuffen der den blir liggende!» Litt av en kalddusj å få, men i 1959 fikk Ensliges Landsforbund gjennom i Stortinget at også enslige skulle få husbanklån til boligkjøp. En stor seier var nådd. I dag har vi rettigheter, men blir akterutseilt på grunn av finansiering.

På dagsorden

Det er over 900.000 alenehusholdninger i Norge. Når får vi se at denne store gruppen blir løftet ut av ingenmannsland og over i lyset? Det er ingen tvil om at gruppen får for lite oppmerksomhet fra fjernsyn og politikere.

Det er merkelig at ikke partiene ser et større potensial i å inkludere aleneboende/enslige/single i samfunnsdebatten. Da ville mediene i større grad måttet følge opp. For alle politiske beslutninger er holdningsskapende!

