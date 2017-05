Hva mener du, Nina Karin Monsen? | Kristine Storli Henningsen

Kjære Nina Karin Monsen

Nå har jeg lest innlegget ditt flere ganger. Og jeg skjønner ingenting. Jeg måtte lese flere av innleggene dine for å forsøke å forstå. Og det er stadig ord som går igjen: Transer – selvmord, aids – død, kjernefamilien – forsvinner.

På meg ser innleggene ut som ren skremselspropaganda og en stigmatisering av homofile, godt pakket inn i akademiske ord og vendinger. Under der igjen leser jeg frykt. Det virker som om du er redd for at kjernefamilien og de kristne verdiene står for fall og at homsene inntar arenaen?

Eller som du selv sier det: Nå er det det homonormative som gjelder, og ikke det heterosentriske.

Tenke, eller skamme seg?

Alexander H. Sandtorv skrev et motinnlegg, der han forsøkte å svare deg med kjærlighet. Han påberoper seg retten til å elske en annen mann, fordi det er det han gjør. Så svarer du ham tilbake at han bør begynne å tenke, ikke bare føle.

Tenke, eller skamme seg?

Jeg kjenner Alexander. Han er en dyktig foreleser, kursholder og forfatter som vi ofte hyrer inn på skriveskolen jeg er rektor for. Han har også en doktorgrad i kjemi. Med andre ord: Den rasjonelle og analytiske delen av hjernen hans er høyt utviklet. Det samme er hjertet hans.

Han er ikke redd for å vise følelser. Men burde han være det?

Med tanke på innlegget ditt, mener jeg. Og drapene på homofile som vi leser om. Selv er jeg livredd. For jeg har tre sønner som nærmer seg puberteten.

Merkelapp i pannen

Jeg er redd de skal bli homofile. Ikke fordi jeg, eller pappaen, eller resten av familien, eller vår omgangskrets, hadde hatt det minste problem med det. Det er tanken på alt de må gjennomgå som gjør meg bekymret. Merkelappen som er tatovert i pannen.

Legningen, som kommer en halvmeter foran deg selv.

Mine venninner omtaler ofte homofile kamerater som «homsekompisen min». Sagt med glimt i øyet, og kjærlighet, og samtidig er det en merkelapp.

Edderkopp i glassbur

En kamerat av meg ble bedt om å troppe opp på en fest, så et par av festdeltagerne kunne komme over homsefobien. Sikkert en god tanke, men kameraten min sa bestemt nei. Han ville ikke sitte der som en edderkopp i glassbur, som noen skulle trenes opp til å tåle.

Etterpå kom han med et hjertesukk: «Jeg skulle ønske jeg bare kunne være meg».

Mytene florerer

Han er heller ikke begeistret for tv-seriene der homofile blir fremstilt som «skruller». Det er flott at alle kan være seg selv, men det er også viktig å ikke stigmatisere.

Selv har han vært partner og siden gift i et par tiår, og paret har akkurat de samme utfordringene som ektepar flest.

Diskusjoner om husarbeid, den ene som vil ha mer sex enn den andre, hvor skal ferien gå i år, skal vi se en serie i kveld, så fint du klippet plenen, hva skal vi ha til middag. Sånt.

Likevel florerer mytene. Nettopp derfor er det viktig å normalisere homofilien, på lik linje med heteroseksualitet. Serier som Skam er med på det.

For mange oppleves det overveldende når det settes lys på homofil kjærlighet. Er det det som gjør deg redd, Monsen, og får deg til å uttale setninger som: «Nå skal vi alle være skjeve».

Praktisert i skyggene

Nei, det er ikke sånn. Vi er bare ikke vant til å se homofil kjærlighet. Det har vært noe tabubelagt i lang tid. Noe som er blitt praktisert i skyggene.

Helt siden slutten av 1800-tallet har homoseksualitet i økende grad blitt stigmatisert, tabubelagt og problematisert i mange miljøer. I kristendom, jødedom og islam ble homofilien fordømt, og i Norge var homoseksuelle handlinger mellom menn forbudt frem til 1972.

Homofobien, som fulgte i kjølvannet av dette, dyrket frem den harde mannskroppen. Mannsforsker Jørgen Lorentzen kaller 1900-tallet for «den avstengte mannlige kroppens århundre».

Fobien har skapt strenge grenser for hvor intime menn kan være med hverandre, både kroppslig og mentalt. Hvor lett er det da å stå frem som homofil?

Tror du det er et valg?

Du snakker som om det var et valg, Monsen.

Som om noen frivillig velger seg en legning utenfor firkanten, med alt det kan medføre av reaksjoner, juling, drapstrusler.

Jeg har selv jobbet i en selvmordsforebyggende telefon og snakket med flere unge menn som gråt og var redde. En av dem hadde forelsket seg i en gutt. Og nå var han livredd for hva mor og far kom til å si. For ikke å snakke om kompisene.

Skulle jeg bedt ham om å begynne å tenke, Monsen? Mange av dem tenker seg dessverre til grunne. Og får aldri oppleve det største av alt: Kjærligheten.

Elsk hvem dere vil!

Derfor forsøker jeg å være i forkant og sier til mine sønner: Jeg blåser i om du forelsker deg i gutter eller jenter, eller begge deler. Men andre kan bry seg med det og forsøke å få deg til å skamme deg. Da er det de som skal skamme seg. For det er en menneskerett å få elske hvem man vil, på tvers av kjønn.

Så selvfølgelig er det, at det ikke burde være noen debatt.

