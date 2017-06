Hva skal vi gjøre med Oslo sør? | Audun Westad og Åshild Losnegård

Vi er mange som trives godt i Oslos sørlige utkant til tross for utfordringene vi har her.

La oss sammenligne med naboen Nordstrand. Bydelene ligger tett, har kystlinje og kort vei til Marka.

Ellers er det meste ulikt.

Levekårene i Nordstrand er i toppen, mens Søndre Nordstrand er blant de dårligste i Oslo.

Andelen sosialhjelpsmottagere er tre ganger så høy

Barn deltar i halvparten så mange organiserte fritidsaktiviteter

Ett av fire barn er fattig, og barnevernsutgiftene fem ganger så høye

Arbeidsledigheten er høyest i befolkningen

På flere skoler trenger 50 prosent særskilt norskopplæring. I Nordstrand langt under ti prosent

Ta Oslos yngste befolkning på alvor!

Nesten en tredjedel av innbyggerne i Søndre Nordstrand er under 20 år. Barn som vokser opp her, kjenner barn fra mange ulike bakgrunner.

«Morgendagens brobyggere» kaller barnehagene i bydelen dem – ikke uten grunn. Helt gratis får de en kulturell kompetanse barn fra de «hvite ghettoene» bare kan drømme om.

Om våre barn får muligheten kan de bidra til å skape et samfunn som er bedre integrert, har mindre frykt for «de andre» og gir like muligheter, uansett utgangspunkt.

Men skal de klare det, må vi legge forholdene til rette.

Forskning viser at fattigdom og sosial status går i arv og fører med seg mange problemer. Søndre Nordstrands tall på fattigdom og sosialhjelp må derfor få varsellampene til å blinke.

Vi har ikke råd til å miste dem som kan bli gode brobyggere.

Løs samfunnsfloken

Forskerne kaller det en samfunnsfloke når et område har sammensatte problemer hvor ulike kommunale og statlige etater «eier» hver sin del. På tross av god vilje fra hver enkelt etat, blir det umulig å finne løsninger som virker, om alle sitter på hver sin tue.

Det er her områdeløftet kommer inn.

Vi trenger strukturerte tiltak som er samordnet og som varer over tid. Alle gode krefter må jobbe sammen, fra den enkelte beboer og opp til statlig nivå.

Vi trenger møteplasser som fremmer samhandling og hemmer kriminalitet. Byrom som er attraktive og gjør at folk får lyst til å bosette seg her.

Noe av det viktigste et områdeløft kan bidra med, er å gi barn og unge et sted å være. Et sted hvor noe skjer. Et sted hvor de kan utfolde seg med positive aktiviteter og gode voksenrelasjoner.

Se til Groruddalen

Groruddalssatsingen har gitt erfaringer som kan og bør videreføres i Oslo sør.

I Groruddalen økte beboernes opplevelse av trygghet og oppvekstvilkår etter at områdeløftet ble igangsatt. Flere barn i barnehage. Flere barn på AKS. Et løft for frivilligheten.

Vi ønsker å fortelle den samme suksesshistorien fra Søndre Nordstrand.

Oslo Sør-satsingen må erstattes av et mer omfattende og helhetlig områdeløft for Søndre Nordstrand, med handling her og nå, og blikk på fremtiden.

En god investering

Utfordringene i Søndre Nordstrand må ikke være her for alltid.

Kjære politikere: Vi har en bydel med store og sammensatte utfordringer som trenger handling. Det er i storsamfunnets interesse å løse problemene nå, før de vokser til noe vi alle må slite med i mange år fremover. Dere kan starte snuoperasjonen, løfte bydelen og unngå en utvikling ingen ønsker.

Er ikke det en investering vi skylder morgendagens brobyggere?

