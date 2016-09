Hva skjer når ungdom sparker i grusen i fire til fem år? | Karoline Bakke

Privat

Nok en august er preget av debatter om skole; om førsteklassingene som ikke får leke; om de store klassene og om alle dem som går en tung skoletid i møte. Helene Skjeggestads kommentar i Aftenposten lørdag etterlyser et større engasjement rundt de skoletrøtte ungdommene – en mer fokusert heiagjeng.

Den siste tiden har jeg fulgt Rezan i hans jakt på å fullføre videregående skole. 3 september slippes restplassene til videregående, og for ham er dette siste håp om å fullføre, i denne omgang. Ellers blir han, mot sin vilje, en del av de 33 prosentene av gutter som ikke fullfører videregående i løpet av fem år. Som hans tidligere lærer har jeg fulgt Rezans ufrivillige ferd mot å bli en del av frafallsstatistikken.

Ny start

Rezan kom til landet som flyktning like før skolealder. Uten fullverdig norsk språk og med konsentrasjonsvansker, ble skolen et krevende sted. De andres forsprang var vanskelig å ta igjen, men han kjempet seg gjennom. Etter ett år med ekstra oppfølging klarte Rezan å fullføre bygg- og anleggsteknikk. Det var ikke lett å finne læreplass, til tross for nærmest null fravær, men det gikk til slutt. Læretiden avdekket at Rezan var på feil sted og da bedriften attpåtil gikk konkurs, meldte Rezan fra om at han ville begynne på nytt. Han fikk en ny start på teknikk og industriell produksjon. Første året gikk som en drøm og endelig hadde Rezan truffet blink, i et fag som ga glede og mestring. Historien stopper her.

For ung til voksenrett

Rezan har rukket å fylle 21 år, og han er tom for opplæringsrett og fire år for ung til voksenrett. Den oppfølgingen og veiledning som har vært livsviktig for ham, er borte over natten. Den varme, pragmatiske skolen, er forandret til en kald mur av lovverk: «Du er ikke elev her lenger». På skoler like utenfor Oslo står det flere tomme pulter, men kommunen betaler ikke for skoleplass uten opplæringsrett. Selv er han sint på seg selv: Han burde tatt bedre valg underveis.

Er det det vi også tenker? Det jeg finner når jeg forsøker å bistå denne unge mannen, ligner på en systemisk totalsvikt. Hvem har mandat til å sikre at årevis med slit og fremgang ikke går i vasken, idet skoleporten lukkes? Hva tenker vi at Rezan burde bruke de neste fire årene på nå? Pøbelprosjekter er vel og bra, men ikke dimensjonert for å ta imot massen av ungdom 20–25 år som ikke rakk toget. Hva tror vi skjer når ungdom sparker i grusen i fire til fem år? Hvem kan komme til å plukke dem opp på veien?

En fallitterklæring

Stedet som fortsatt holder døren åpen, er et sted Rezan kjenner godt til. For Rezan er dette et nederlag – han vet godt hva vi synes om navere. For samfunnet er det en fallitterklæring.

Jeg stemmer i med Skjeggestad: Vi trenger mer, større og varig engasjement for disse ungdommene, og vi må ikke stoppe over natten. Det er et kjempehull i systemet som ungdommene faller ned i, sammen med kostbare tiltak og investeringer gjennom skoletiden. Det har vi ikke råd til – vi må fullføre det vi begynner på.