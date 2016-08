Hvem drepte egentlig geirfuglen – svar fra NRK Natur | Terje Dale

I Aftenposten Vitens Uviten-spalte skriver redaktør for forskning.no Nina Kristiansen 24. august at «NRK later som at det var mennesker som utryddet geirfuglen i Norge».

Geirfuglen ble «et offer for menneskelig rovdrift» skriver forskning.no selv i 2012. Har noe her endret seg fra 2012 til 2016, undrer vi?

Kristiansen kritiserer oss for å bruke fortellingen om Lauritz Odin Brodtkorb, som angivelig skjøt en geirfugl i Vardø i 1848.

Hvordan Norges siste geirfugl faktisk døde, vet ingen, ei heller når det skjedde.

Den fascinerende, men usikre historien om Brodtkorb og hans kamerater på jakt, er heller ikke ment som en forklaring på hvorfor geirfuglen ble utryddet.

Dersom det er slik Nina Kristiansen leser saken, har vi vært for utydelige. Det beklager vi, men oppfordrer henne også til å lese videre etter starten på artikkelen. For det er ikke slik at vi har en miljøagenda som erstatter fakta i saken.

Det viktigste er hvorfor det var én siste geirfugl å drepe

Det viktigste i denne artikkelen er ikke fortellingen om den siste geirfuglen, men om hvorfor det var én siste geirfugl å drepe. Her er det stor konsensus om at geirfuglen var en art «som vi mennesker må ta skylda for at forsvant», sitat forskning.no, 2012.

I artikkelen er vi da også innom både massenedslaktingen og det absurde faktum at de siste bekreftede geirfuglene ble drept for å skaffe forskere et eksemplar til samlingen.

Sammen med historien fra Vardø, er dette eksempler som belyser vår egen kulturelle ferd der sjeldne arter tidligere ikke hadde noen egenverdi, mens vi nå søker å overvåke, verne og redde arter som er i ferd med å forsvinne.

Nina Kristiansens kritikk har ikke ny fakta og forskning

I dag befinner rødlistede sjøfuglarter seg i nøyaktig samme farvann som de mystiske fuglene i 1848, men i en helt annen virkelighet. Der det nå både er andre farer som truer og ikke minst en helt annen bevissthet om deres eksistens og utvikling.

Nina Kristiansen kritiserer NRK for å ha utelatt fakta og nyere forskning, men kommer i sin kritikk hverken med fakta eller forskning som ikke allerede står i den kritiserte artikkelen.

Hun fremhever et sitat fra zoolog Hufthammer som i artikkelen sier at: «Jeg tror ikke arten hadde overlevd uansett» og vil at vi skal fortelle historien om at dyr dreper dyr.

Beklager Kristiansen, men historien om geirfuglens utryddelse kunne vært en historie om en art som forsvant fordi den ikke hadde egenskaper til å overleve når naturen endret seg, men det er den faktisk ikke.

Geirfuglen fikk aldri tid til å tilpasse seg eller dø ut naturlig, fordi den faktisk ble slaktet ned av mennesker.

Å fortelle de store historiene som går tusenvis av år tilbake i tid på noen få sider er alltid krevende og innebærer alltid valg. Denne gangen valgte vi å starte i Vardø fordi denne øya der det kanskje ble skutt en geirfugl – eller annen fugl – i 1848 - har vært basen for en hel sommer med journalistikk om sjøfugler i det store prosjektet «Fuglefjellet».

Vi oppfordrer Aftenposten Vitens lesere til å lese hele NRK-artikkelen om geirfuglen, og kanskje dykke videre inn i sjøfuglenes verden og de utfordringene de møter både på grunn av menneskelig aktivitet og en natur i endring.

