«Hvor mange likes kan jeg hanke inn for det lille jeg spiser?» | Fam Irvoll

Ok, så her sitter jeg - på Facebook en søndags kveld, aner fred og ingen fare mens jeg scroller i halvblinde.

Etter hvert som jeg beveger meg nedover, går det opp for meg at dette mediet like gjerne kunne vært et hemmelig forum for pro-ana bloggere, dvs. et nettverk for folk med spiseforstyrrelser som skryter av seg selv og andre når de har vært flinke til å opprettholde anti-matregimet sitt.

Folk som gir hverandre high fives over antall ribbein de kan telle på de skjøre, stakkars kroppene sine.

Mens jeg leser statuser, teller jeg 12 forskjellige venner på facebook som blottet for ironi bretter ut om slankeplaner, slankekropper, mat som i hvert fall ikke skal inntas, noen få druer, gojibær og en mandel som har fått livets rett og noe herk av en slimete juice som er dagens erstatning for normal fast føde - forkledd i et argument om å inspirere til en sunn livsstil.

Alt dette til klapp, likes og rosende ord fra tonnevis av andre «matforvrengte» følgere.

Det er akkurat dét det er. Det er et forvrengt forhold til kropp og mat.

Unge folk trekkes inn i spiseforstyrrelser

Det er så enkelt som dette: spiser du ikke, så dør du. Kroppen trenger sunn mat, væske og selvfølgelig mosjon for å overleve. Tar man ikke hensyn til kroppens behov, blir man syk.

Så uansett hvor friskus og fin man forteller seg at man er: to druer og en mandel til lunsj, evigvarende juicedietter og en generell angst for normal sunn fast føde kan fort bety et lite skritt nærmere torven.

Privat

Jeg snakker jo selvfølglig om ekstreme tilfeller her, det er bare det at sosiale medier er blitt en kanal der disse ekstreme holdningene er blitt så vanlige at man knapt legger merke til dem.

Det er blitt en del av hverdagen, og det er slik man trekker unge mennesker inn i spiseforstyrrelsesspiralen.

Jeg skulle så gjerne ønske jeg våknet opp i morgen til en verden fylt av mennesker som hadde det godt med seg selv, en verden der folk hadde selvinnsikt nok til å forstå hvordan handlingene deres påvirker andre, en verden der et sykelig kroppspress var forduftet.

Jeg skulle så gjerne ønske jeg våknet opp i morgen til en verden fylt av mennesker som hadde det godt med seg selv

Der fine, ekte og sunne verdier var det som stod igjen.

Dessverre kommer det nok aldri til å skje. Istedet kommer jeg til å våkne til nok en dag der det store fokuset er uviktige ting som hvor tynn kan jeg bli i dag, hvor mange kan jeg fortelle det til, hvor mange likes kan jeg hanke inn for det lille jeg spiser.

Vi må slutte med likes og applaus

Men kan vi ikke bare bli enige en gang for alle, at vi holder disse sjuke hang ups´a våre ute av sosiale medier?

Hvis du utelukkende er opptatt av hvordan du ser ut, trenger du sannsynligvis hjelp - og ikke at folk kaller deg "søta".

Så neste gang du føler for å vise alle hvor tynn du har blitt eller vil fortelle folk om den nye superdietten din: det eneste det gjør er å bidra til økt kroppspress blant unge.

Det samme presset som du også er et offer for.

Og til alle oss andre, vi må slutte å oppfordre med likes, klapp og kommentarer. Det er ikke så kult å lese om druene folk spiser.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også:

Skam-skuespiller Ulrikke Falch skriver om egen spiseforstyrrelse: Spiseforstyrrelsen var bare min kamp. De pårørende var hjelpeløse.

«Alle» skal bli slankere og sprekere på Facebook. Men virker det egentlig? Ekspertene svarer.

Finn Skårderud: Den spiseforstyrrede vil ofte være besatt av detaljkunnskap om næringsstoffer, fanget i en tvangspreget frykt for detaljer