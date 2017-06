Store bibliotekvenner som Nasjonalbibliotekets direktør Aslak Sire Myhra og Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås skryter uhemmet av moderniseringen av bibliotekvesenet. Og det har skjedd mye positivt, som de har bidratt til, de senere årene.

Tor Stenersen

Men det skulle bare mangle; utgangspunktet var begredelig, noe jeg kan uttale meg om med stor sakkunnskap. Det finnes knapt et folkebibliotek i landet jeg ikke har vært innom de siste tiårene.

Ungdom forlater bibliotekene, leser jeg, men det tar ikke Sire Myhra så alvorlig. Jeg er ingen ungdom, men krever mer enn ord. Fremgang? Jeg hater biblioteker (som Nasjonalbiblioteket) som åpenbart ser på det som fremgang at du ikke lenger blir plaget av å se bøker fysisk.

Skremmes vekk fra biblioteket

Men enda mer skandaløst er det som er i ferd med å skje i en del av organisasjonen som jeg trodde var ganske vesentlig, og som fungerte rimelig godt noen år tilbake. I stedet for å erkjenne at de lever i den digitaliserte verden, er Sire Myhra nærmest gått til innkjøp av hesteskyss, og lunter tilbake til fortiden.

Jeg blir skremt vekk fra biblioteket i mitt lille tettsted under Dovrefjell – av en totalt upålitelig tjeneste. For øvrig tar det én dag, eller toppen to, for apoteket, som heldigvis bare ligger førti meter unna, å skaffe en utsolgt pille.

I den senere tid har jeg bestilt bygdebøker fra nabokommuner. Jeg burde heller tatt på meg en skreppe og hentet bøkene selv mye fortere.

Bibliotekaren «min» er meget dyktig, men det er så vidt hun ser meg i øynene når jeg kommer inn, forbi de obligatoriske hyllene med uleste innkjøpsbøker. Det er en lykkestund når det venter en bok, som jeg nesten har glemt at jeg ba om.

Hvorfor tar det to uker?

Hvorfor tok det to uker å få tre bøker fra Oppdal (rett over fjellet)? Hun sukker. Forklaringen hennes er for lang og komplisert til at jeg skal referere den i sin helhet.

Hovedsaken er at bibliotekene har sin egen transporttjeneste. Den skal, i prinsippet, bringe litteratur til og fra folket, mest fra Mo i Rana. En bokbil skal komme to ganger i uken for å levere og hente bøker.

Tjenesten tar selvsagt hensyn til helligdager, så skal du ha bøker i mai, bør du bestille før påske.

Men også utenom mai er transporten omtrent like mye å stole på som Østfoldbanen. Jeg bor ved E 136. Der fraktes viktigere ting, som biler til møringer. Det ville blitt opprør blant bilgale vestlendinger om det skulle tatt så lang tid å få en hybridbil.

Vet ikke forskjell på Dombås og Fræna

Boksjåførene har brukt unnskyldningen om åpningstider, som selvsagt må være begrenset når biblioteket får like mye i tilskudd som ungdomsklubber (tjenesten er for øvrig langt fra gratis for det enkelte bibliotek). Derfor har bibliotekaren gitt transportfirmaet egen nøkkel.

JENS MEYER/ TT/NTB Scanpix

Men det har liten hensikt, når sjåførene i stadig høyere grad er vikarer, som ikke vet om de er kommet til Dombås eller Fræna. «Vi har klaget. Flere bibliotekarer enn jeg. Det hjelper ikke», sier bibliotekaren.

Jeg bestiller ikke lenger flere bøker enn jeg må; jeg kjøper dem på Amazon.

Jeg undres om ikke de mektige bokvennene bør sette seg i en boktransport og se hvor det bærer hen – men da må de ha god tid.

Tror dere, Åmås og Sire Myhra, at jeg blir fristet til å bruke denne institusjonen, som var det eneste offentlige vesenet som jeg var glad i?

Det er tredve meter til Vinmonopolet.

