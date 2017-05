I DNB har vi engasjert oss sterkt for å heie frem gründere | Benedicte Schilbred Fasmer

Å koble gode ideer og pågangsmot med kapital, erfaring og kundedata – for sammen å utvikle nye løsninger – har aldri vært viktigere og riktigere enn akkurat nå.

Tronn Skjerstad skriver i Aftenposten fredag 5. mai at det er et stort problem for norsk entreprenørskap at store selskaper tar for stor plass, gir dårlige råd og blir feil eiere. DNB er et av selskapene som blir nevnt.

I DNB har vi engasjert oss sterkt for å heie frem gründere. At vårt engasjement kun bunner i et ønske om å beholde det Skjerstad kaller «monopolmakt», faller på sin egen urimelighet.

Jungelguide

For DNB handler vår gründersatsing om to viktige ting: For det første spiller vi en viktig rolle for mange gründere fra etablering til vekst. Vi kan ikke alltid gi lån til startup-selskaper, rett og slett fordi risikoen er for høy.

Nettopp derfor har vi gode alternativer slik at gründere kan få tilgang til nødvendig kapital, kompetanse og nettverk.

Vi har et eget team av Oppstartsloser, som gratis guider gründere gjennom jungelen av regler og deler kompetanse for å gi dem en god start. Vi arrangerer DNB NXT, en møteplass for investorer og gründere. Vi har laget folkefinansieringstjenesten Startskudd.no, og vi deltar med risikokapital i Innovasjon Norges Vekstgaranti-prosjekt.

Alt dette er viktig for norske gründere, det er viktig for oss – og ikke minst viktig for Norge.

Partnerjakt

For det andre, handler det om å finne gode partnere vi kan utvikle nye ideer sammen med. Blant annet gjennom akseleratorprogrammet DNB NXT Accelerator, i regi av StartupLab.

Målet er å etablere partnerskap som kan gi kommersielle muligheter for både oppstartsselskapene og DNB.

Vi jobber med gründere om en chat-robot for kundeservice. Nylig lanserte vi VippsGO, med teknologi utviklet av et norsk gründerselskap. Vi har også lansert et innovasjons-community som vi håper blir et sted der det er gjennomsiktig hvordan vi jobber, både med interne prosjekter og sammen med andre.

Sterk konkurranse

Banker har aldri vært utsatt for så mye konkurranse fra så mange ulike hold som akkurat nå. Og banker som ikke åpner seg opp og samarbeider med bølgen av ideer og innovasjon som skjer på finansområdet, kommer til å dø sakte, men sikkert.

Skjerstad har rett i at det er viktig å ha tydelige roller og avtaler mellom partene når store og små selskaper jobber sammen. Men å konkludere med at gründere bør holde seg unna etablerte selskaper av frykt, er et dårlig råd.

