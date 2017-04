I dag fyller jeg 23 år. Jeg har ventet på denne dagen, hvor jeg slipper å forvises fra byens utesteder | Lena Trydal

I dag fyller jeg 23 år. I løpet av mine to år i Oslo har jeg stadig ventet på denne dagen: Dagen hvor jeg slipper ydmykende å forvises fra byens utesteder. Den magiske utelivsgrensen.

En form for aldersdiskriminering

Det er seks år siden jeg bodde i Italia og var på Milanos største klubber, og først i dag er jeg gammel nok til å feste i Oslo.

At man kan dra på byen som 17-åring i Milano er ikke nødvendigvis et brukbart argument mot Oslos uteliv, men som 22-åring er jeg for lengst voksen og kan gjøre hva jeg vil.

Jeg har ofte følt at utelivsgrensen har begrenset min rett til selv å bestemme hva slags liv jeg vil leve.

Som 18-åring tilbringer man oftest tiden sammen med jevnaldrende, men som 22-åring er ikke dette lenger tilfellet, i hvert fall har det ikke vært det for meg.

Jeg har vært årsaken til at vennegjengen har måttet forflytte seg fra et sted til et annet fordi jeg dessverre var født noen år, og etter hvert kun måneder eller uker, senere enn de andre.

Hvis det hadde vært en forferdelig god grunn til at dette skillet eksisterte, så kunne jeg kanskje ha funnet meg i det. Til tider har jeg tenkt at dette er en form for aldersdiskriminering.

Jeg forstår at man ønsker å begrense klientellet sitt, og at når 23 først er blitt standarden, så er det vanskelig å sette 20, for hvem vil vel nå ta imot hele den utelatte 20–22-klanen?

Fremfor å la folk fordele seg etter hva slags type utested de ønsker å være på, fordeler man seg etter hvor man kommer inn.

Er det nødvendig?

Jeg tenkte at i dag, hvor jeg passerer den magiske utelivsgrensen i Oslo, ville jeg være fornøyd. Men det at jeg nå er 23, gjør ikke situasjonen mindre urimelig.

23 er et rart skille, et forfengelig skille, som har påført meg mye ydmykelse de siste årene, med macho dørvakter, utkastelser og desperate bønner, gjengen - eller daten - som sitter inne og venter på meg, mens jeg står utenfor å nektes inngang, fordi jeg bare er fire og et halvt og ikke fem år over aldersgrensen for å kjøpe øl i Norges rike.

Er dette virkelig nødvendig?

