Ibsenfestivalen i endring: Lukk øya og tenk hardt på 1800-tallet | Hanne Tømta

Norges største teaterfestival snur for tiden opp ned på Nationaltheatret – og på teater- og kulturinstitusjoner over hele Oslo. Med mer enn 180 forestillinger og arrangementer i løpet av 18 dager, er Den internasjonale Ibsenfestivalen et stort kunstnerisk løft som bringer publikum og teaterfolk sammen på tvers av institusjoner, kunstformer, teatersyn og landegrenser. Ibsenfestivalen feirer og diskuterer Norges viktigste kunstner gjennom tidene. Og, tydeligvis, ikke uten å provosere.

Savner teaterets magi

I lørdagens Aftenposten tar teaterkritiker Anki Gerhardsen til orde for å spille Ibsen slik Ibsen var. Hun savner snøreliv, porselenskopper og teaterets magi. Hun mener vi ikke kan komme utenom at Ibsen satte 1800-tallets middelklassesamfunn under debatt – og at mange av dagens teateroppsetninger, som forflytter handlingen i tid og rom, ikke lykkes – «ganske enkelt fordi samfunnet forandrer seg».

Peer Gynt som kvinne

To av eksemplene hun trekker frem fra Ibsenfestivalen er Watergames (En folkefiende) fra Zimbabwe – en humortragedie om skittent drikkevann i utviklingsland, samt den australske regissøren Simon Stones versjon av Peer Gynt - hvor Peer er en kvinne. Men kan vi forvente at en zimbabwisk oppsetning av En folkefiende legger handlingen til norsk borgerskap på slutten av 1800-tallet? Og er det irrelevant at en av de mest anerkjente unge teaterregissørene internasjonalt i dag lar Peer Gynt skifte kjønn? Som Simon Stone sier: Litteraturen er full av menn som fucker opp, for så å finne seg selv igjen. Det er visst et mannlig privilegium. Hvorfor oppfattes det som mye mer bekymringsfullt når en kvinne oppfører seg som Peer?

«Murer Ibsen inne i sement»

Lenge var det én rådende måte man spilte Ibsen i Norge; en teksttro og inderlig, psykologisk realistisk stil, som etablerte seg på 1930-tallet og som gjorde seg gjeldende til inn på 1990-tallet. Scenografi og kostymer var gjerne i 1800-tallskoloritt. Og regissøren var først og fremst skuespillerens fødselshjelper – ikke den ledende kunstneriske kraften som presenterte en interessant fortolkning ved å ta i bruke teaterets brede palett av virkemidler. «Vi murer Ibsen inne i sement», som Ibsenfestivalens grunnlegger, Stein Winge uttalte. Så skjer det noe …

Utviklingen av et moderne teater

Teaterviter Keld Hyldig har beskrevet hvordan Ibsenfestivalen siden oppstarten i 1990 har vært avgjørende for utviklingen av et moderne teater i Norge. Dette har først og fremst skjedd ved at ledende internasjonale teatre og kompanier er blitt invitert til Norge – og slik har norsk teater fått bryne seg mot store teaternasjoner som for eksempel Tyskland, der regiteateret har stått sterkt.

Toneangivende internasjonale regissører har sett Ibsen med nye øyne. Teatre fra ikke-europeiske land har vist hvordan Ibsens frihetsdiskusjoner er ytterst relevant i mindre liberale samfunn enn i Vesten. Som Frode Helland og Julie Holledge ved Senter for Ibsenstudier har fastslått: Ibsenfestivalen har bidratt til at verden har kommet inn i det norske teatret på en ny og langt sterkere måte. I mine øyne har Ibsenfestivalen bidratt til et mer lekent og kreativt teater. Et mer politisk og samfunnsrelevant teater. Et mer intellektuelt og utfordrende teater. Et teater som i større grad angår oss, rett og slett.

Si noe om menneskeliv i dag

Vi kan lukke øynene og tenke hardt på 1800-tallet. Men å lete etter Ibsen slik Ibsen var, betyr ikke at vi kommer til å finne ham. For det finnes ikke noe egentlig når det gjelder teater. Teater er ikke dramatikk. Teatret skiller seg fra litteraturen nettopp fordi det er en sosial kunstart. Og i denne sosiale egenarten ligger det en kime, tror jeg, til å si noe eksistensielt eller politisk om menneskeliv i dag.

Ibsenfestivalens historie viser at det nettopp er kvaliteten i Ibsens verk som har åpnet opp for det mangfoldet av estetiske uttrykk som nå råder teaterscenen – fordi han er slitesterk nok til å tolkes på så mange måter. For meg er det like sneversynt å stenge Ibsen inne i et borgerlig 1800-tallsinteriør – som å insistere på at han alltid skal være «samfunnsaktuell». En forestilling som Vildanden + En folkefiende – Enemy of the Duck skaper virkelig engasjement og begeistring om dagen. Og er – i likhet med Ibsenfestivalens brede program – egnet til å både bekrefte og utfordre vårt syn på Norges største kunster.

