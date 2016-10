Idretten må besinne seg, slik at ikke dopinglisten blir for den det Koranen er for IS | Lena Andersson

Når en toppidrettsutøver behandler et infisert sår med en steroidsalve og tas for doping, viser det vår samtids meningsløse motvilje mot å se sammenhenger og basere våre vurderinger på fornuft.

Absurde premisser for eliteutøvere

En av vår tids største kvinnelangrennsløpere risikerer å bli utestengt i flere år på toppen av sin karrière.

Det er en enorm personlig tragedie som forteller hvilke absurde premisser eliteutøvere lever under.

Rettsløse og uten mulighet til å utøve yrket sitt på en fornuftig måte, rike og berømte, men med kontinuerlig meldeplikt til dopingjegere, som om de var tildelt en betinget dom for en forbrytelse de ennå ikke har begått.

Når en skiløper er suveren, er det ikke fordi hun har puttet i seg steroider. Det er på grunn av EPO eller en annen type bloddoping, som øker evnen til oksygenopptak.

Det som gjør Johaug bedre enn de andre

Men Johaug er sannsynligvis suveren av helt andre årsaker.

Hvis man ser på kroppen hennes, ser man at hun klarer å holde en lavere fettprosent enn konkurrentene, klart under ti prosent. I tillegg har hun en perfekt mengde muskelmasse, der hver eneste muskel er definert.

Det forekommer sjelden til og med hos eliteutøvere, og det er nok til å gjøre henne bedre enn de andre, særdeles oppover slalåmbakken i Tour de Ski.

Kroppsvekten gir, sammen med styrken, et ubønnhørlig utslag på klokken. Therese Johaug trenger ikke dope seg for å løpe fortere enn de andre på ski. Det er nok at hun trener like mye som dem, er like motivert og holder på sin lavere fettprosent.

Vi nekter å vurdere kontekster

Men nå har hun altså hatt spor av et dopingklassifisert stoff i urinen på grunn av en salve hun har brukt mot kraftig skoldede lepper.

Skiverdenen raser på denne rigide, skadefro, populistiske og sammenhengsløse måten den har fått for vane.

Slikt skjer ikke isolert sett. Det skyldes samtidens måte å tenke og se verden på, som speiles i vår kulturs bokstavelighet og fravær av dialektisk tenkning.

Vi nekter å vurdere kontekster og intensjoner, men ser på den enkelte hendelsen, det utillatelige ordet eller bildet, serieruten, snakkeboblen, ikke sammenhengen de står i, kommer fra eller poengene som ligger bak.

I effekt umuliggjøres dermed enhver form for intellektuell tilnærming til problemene.

Begrepet som brukes om dette, er flat ontologi. Det er antagelsen om at alt i verden bare består av partikler og enkeltelementer med samme tyngde, ingen logisk sammenhengende forløp eller helheter. Enkelthendelsene betraktes uten den forbindelsen de faktisk står i til hverandre og kan forstås gjennom.

Vi fjerner årsakskjedene av intensjoner

Anvendt på hverdagsnivå gir den flate ontologiens verdensbilde oss slike ting som Therese Johaugs «doping», hennes «fusk», som antas å vise intet mindre enn hvor råtten norsk skisport er.

Det er meningsløst. Vi ser fenomenene, men fjerner årsakskjedene av intensjoner og etiske kontekster. Vi ser konsekvensene, men bryr oss ikke om årsakene, ser hendelser og partikler, men ikke hvordan de henger sammen.

Verden blir fremmedgjort og umulig å begripe med forstanden. Det kan være spennende som tankeeksperiment og kunstverk, men virker ødeleggende og fordummende i den tilværelsen de fleste av oss tilhører.

Men styres man av et slikt synssett, ser man det å behandle en infisert leppe som likeverdig med å gumle anabole steroider i smug for å bygge muskler før skisesongen.

Man stirrer på ett punkt og gjør seg blind for hvordan man har kommet dit, ser ikke at resultater bør tolkes i forhold til det som gikk forut for resultatet.

Det er dårskap på linje med å stanse en ambulanse under utrykning fordi den kjører for fort, og deretter bare snakke om trafikkforseelsen.

Hva holder idrettsverdenen på med?

Her snakkes det nå om skandale. Det viser med all ønskelig tydelighet at idrettsverdenen, som så mange andre deler av samfunnslivet, sitter fast i en mental tilstand av gal språkmaterialisme, der Ordet er verden, løsrevet fra den materielle virkeligheten bak språket.



Dopinglistens bokstaver blir Guds ord og sannheten som skal lydes, uansett sammenhenger og rimelighet.

Selvfølgelig er det ingen moralsk skandale at en toppidrettsutøver bærer spor av et forbudt preparat hvis hun ikke har hatt fordeler av det.

Den som ikke har hatt annen vinning av et stoff enn at en brannskade er blitt tilhelet, har selvfølgelig ikke fusket, og ingen skamstraff skal utmåles.

Hva holder idrettsverdenen på med, når de ikke innser det?

Ødelagt karrière fordi hun ville bli frisk

Den eneste skandalen vi nå bevitner, er at en enestående yrkesutøver får ødelagt sitt liv, sin karrière og sitt gode rykte, fordi hun ville bli frisk fra et alvorlig sår på en isbreleir.

Den som har sett bildene, forstår dette. Johaug så ut som hun hadde lepra. Hun fikk vel knapt i seg mat med slike lepper.

Svenske skilegers og skilederes reaksjoner er bisarre, men helt i tråd med plikt og forventning.

Idretten må besinne seg, slik at ikke dopinglisten blir for den det Koranen er for IS

For den som refererer til sammenheng i stedet for fundamentalistisk lesning av steintavlen der de forbudte preparatene er navngitt, beskyldes for å unnskylde doping og mistenkes for å bedrive det selv.

Den ene svensken var «grisesjokkert», den andre mente det var uinteressant under hvilke forutsetninger utøveren hadde fått i seg middelet.

Hvordan i all verden kan det være uinteressant når det ikke finnes en forbindelse mellom middelet og Johaugs tidligere og kommende prestasjoner?

Idretten må besinne seg, slik at ikke dopinglisten blir for den det Koranen er for IS.

Teksten er skrevet for og også publisert i Dagens Nyheter

Oversatt av Inger Sverreson Holmes