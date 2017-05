Ikke alle er like hyppe på store doser av supermoderne teknologi | Sigmund Hov Moen

NRKs profilerte programleder Thomas Seltzer sier i et intervju i Dagbladet at han spesielt føler det når han hører dataekspertene snakke om kunstig intelligens. Seltzer fryser på ryggen når han hører snakk om enorme datamaskiner koblet sammen i globale nettverk. Systemer som besitter en million ganger mer kunnskap og erfaring enn noe enkeltmenneske.

Dette vil, mener Seltzer, på sikt føre til at millionvis av mennesker vil kunne miste sin funksjon i samfunnet fordi arbeidsplassene som tradisjonelt ville ha absorbert dem, ikke vil finnes lenger.

Teknologi skal kurere alt

Men etter å ha sett et av TV-programmene i NRK-serien Evig ung, ledet av Solveig Hareide, skjønner jeg at ikke alle er like engstelige for moderne teknologi som det Seltzer er.

Den Arizona-baserte organisasjonen Alcor Life Extension Foundation har spesialisert seg på å fryse ned, lovlig, døde kropper. Prosessen som firmaet utfører, kalles cryonics.

Den døde kroppen blir preservert i flytende nitrogen etter at diverse forholdsregler er tatt. Blant annet blir blodet erstattet av en slags «frostvæske» for å hindre krystalldannelse når væsken fryser. En håper så at vitenskapen om noen tiår skal kunne få dem friske og «telefrie» igjen.

Det er to muligheter, og den dyreste går ut på å fryse ned hele kroppen. Mindre pengesterke kunder kan velge å fryse ned kun hodet. (Den første hodetransplantasjon vil sannsynligvis finne sted i 2018).

Hvem har ikke noen ganger ønsket seg en annen kropp?

I dag har Alcor ca. 1600 kunder. En av dem er en norsk transhumanist. Han har klokkertro på at de pengene han har betalt, på noe sikt vil være en god investering.

Organisasjonen People Unlimited har enda større ambisjoner. De snakker om at vi skal kunne leve evig! En futurist fra Google spådde på et av foreningens møter nylig at det snart vil bli mulig å laste opp hjernen som data til en nettsky.

Superavansert bioteknologi skal kurere alt: kreft, Alzheimer, Parkinson ... og aldring. Aldring er nemlig en sykdom!

Hva sier du til å ha en helsearbeider i form av en nanorobot i kroppen din som utfører nødvendig vedlikehold, online?

Har Seltzer et poeng?

Den verdenskjente vitenskapsmannen og forfatteren av bestselleren Sapiens, Yuval Noah Harari, har nylig skrevet en ny bok, Homo Deus. Her antyder han at vi kan være i ferd med å sette sluttstrek for arten Homo sapiens.

Ifølge Harari er vi nå i ferd med å dekople to egenskaper som i arten Homo sapiens er tett koblet, intelligens og bevissthet, for dermed å skape en ny mennesketype.

Evolusjonen har lært oss at også mennesket har likheter med datamaskinen. Vi er også på en måte en prosaisk samling av algoritmer.

Fordi datamaskinen kan utføre algoritmene langt raskere enn oss, begynner det å få ekspertene blant oss til å tro at mennesker lettvint kan erstattes maskiner?

Hvis denne utviklingen får fortsette kan det bringe oss til et veiskille, stadig ifølge Harari. Hvilke problemer den nye arten som han kaller homo deus kan komme til å møte på veien inn i fremtiden, er svært vanskelig å spå.

Jeg ser ikke bort fra at Seltzer kan ha et poeng?

