I 70 år har den folkekjære kong Bhumibol Adulyadej (Rama IX) regjert Thailand, og til i dag har han representert landets eneste stabile politiske holdepunkt. Siden innføringen av det konstitusjonelle kongedømmet i 1932, har landet vært gjennom 19 ulike grunnlover og 12 militærkupp – det siste for bare to år siden. Kongens kommende bortgang har lenge stått som et nasjonalt traume. Nå står det splittede landet ved et veiskille.

Den usannsynlige monark

Det var lite som tydet på at Bhumibol skulle bli konge. Bhumibol ble født i Massachusets i USA i 1927. Hans far, Prins Mahidol, det 69. av Kong Chulalongkorns (Rama V) 77 barn, var nummer 6 i arverekken og gift med en kvinne uten antydning til blått blod. Hans kone, Sangwal kom fra en fattig familie av kinesisk opphav og hadde siden syv-årsalderen arbeidet som tjenestepike hos Mahidols mor, Dronning Sawang. Mahidol, døde tidlig og Sangwal og parets tre barn slo seg ned i Sveits. Den lille familien hadde lite med hjemlandet å gjøre.

Da revolusjonen i 1932 erstattet det absolutte kongedømmet i Thailand med et konstitusjonelt monarki, stod Chakri dynastiet svakt. Kong Prajadhipok (Rama VII) trakk seg tilbake fra det offentlige liv og 2. mars 1935 abdiserte han og overlot tronen til Bhumibols bror, Ananda.

Ananda var bare 9 år da han tiltrådte som konge (Rama VIII), og store deler av tiden ble tilbragt i Sveits hvor han studerte. Hans regjeringstid ble også kortvarig. 9. juni 1946 ble han funnet død på soverommet, drept med det som etter all sannsynlighet var et vådeskudd fra hans egen Colt 45 pistol. Omstendighetene rundt hans død ble aldri oppklart. En traumatisert Bhumibol stod plutselig som konge. Brorens opprivende død preget ham gjennom hele hans liv.

Guddommelig status

Etter å ha fullført sine studier i Sveits, returnerte Kong Bhumibol til Thailand og kroningsseremonien i 1950. Ved hans side stod dronning Sirikit som han hadde giftet seg med bare en uke før hjemkomsten. Paret fikk fire barn, og den nye kongen og hans familie skulle få enorm betydning for Thailand. Slutten av 1950-tallet ble begynnelsen på Bhumibols livslange storhetstid.

Under diktatoren Sarit Dhanarajata ble det blåst liv i gamle royale ritualer, og kongeparet reiste land og strand rundt for å møte lokalbefolkningen og engasjere seg i utviklingsprosjekter. Kongen fikk raskt en nærmest guddommelig status og ble høyt aktet.

På denne tiden var Asia preget av store politiske konflikter, og Thailands geopolitiske betydning ble etterhvert uvurderlig for USA som ønsket å styrke landet som en buffer mot kommunismen. Thailand ble en av USAs viktigste allierte. Med Bhumibol som gallionsfigur, fikk både USA og Sarit (og flere statsledere etter ham) den moralske legitimitet de trengte, og et styresett de hadde kontroll på med begrenset innblanding fra demokratiske krefter.

Bhumibol utførte sine sermonielle plikter, men var mindre interessert i pomp og prakt. Han viste stor interesse for infrastruktur- og utviklingsprosjekter og var en flittig hobby-fotograf. På sine reiser hadde han alltid kameraet rundt halsen. Han hadde også en stor lidenskap for jazz og holdt jevnlig intimkonserter i det kongelige palass, hvor kongen selv foretrakk å spille saksofon. Konsertene ble kringkastet på kongens egne radiokanal Radio Aw Saw.

Bhumibol var også inspirert av sin kollega i Norge, Kong Olav V. Han beundret Olavs sporty stil og tok selv opp seiling sammen med sin datter prinsesse Siridhorn. Kanskje er det kombinasjonen av jordnærhet og guddommelig aura som er noe av hemmeligheten bak Bhumibols popularitet og opphøyde status.

Nasjonens lim

Folkevalgte politikere og militære statsledere har kommet og gått i Thailand. Bhumibol har ‘alltid’ vært der. En stor majoritet av thailendere har aldri opplevd en verden uten Bhumibol – før nå. Og fremdeles vil hans nærvær vedvare. Portrettet hans henger i hvert et hjem, langs paradegater, foran offentlige bygninger, i restauranter, butikker og kontorer over hele landet. Kongen har vært en grunnpilar i nasjonen Thailand. Han har vært den som har holdt alt sammen – nasjonens lim.

Til tross for at kongen skal være hevet over politikk, har Bhumibol ved flere anledninger grepet inn i politikkens sfære. Han huskes spesielt for sin rolle under de nasjonale krisene i 1973 og 1991, da kongen grep inn og stanset de voldelige sammenstøtene mellom studenter og militæret.

Ved andre anledninger, som under studentmassakren i 1976, inntok han en tilbaketrukken rolle, og han har ikke sett det som sin oppgave å gripe inn. Under det siste ti-årets politiske krise har Bhumibol gått tydelig ut mot folk som har bedt om kongelig intervensjon for å løse krisen.

Et splittet land

Siriraj sykehus har vært kongens primære tilholdssted i snart ti år og den politiske krisen i Thailand har tiltatt proposjonalt med den nå 88 år gamle monarkens sviktende helse. Den styrtrike telecom-mogulen og tidligere politimannen Thaksin Shinawatra og kretsen rundt ham har utfordret makten til den etablerte eliten av familier knyttet til militæret og byråkratiet.

Denne eliten har investert tungt i kongehuset, både økonomisk og sosialt. Med tronskiftet trues de tradisjonelle maktstrukturene, og mange frykter at deres privilegier står på spill. De politiske konfliktene som har preget Thailand de siste årene, har i stor grad vært forspillet på maktkampen som nå åpner seg med Bhumibols bortgang. Etterspillet vil etter all sannsynlighet bli like dramatisk.

Mot en ny tid

En gammel profeti har spådd Chakri-dynastiets endelikt etter den niende Rama. Noen håper, andre frykter, at profetien vil slå til. Det har lenge knyttet seg stor usikkerhet til tronskiftet, men enhver offentlig diskusjon om temaet blir effektivt forhindret av landets strenge lèse majesté lovgivning som kan gi opptil 18 års fengsel til den som måtte ytre seg kritisk til kongehuset.

Uten Bhumibol vil ikke monarkiet i Thailand være det samme. Ingen er i stand til å fylle hans sko, og kronprins Vajiralongkorn står som etterfølger overfor en umulig oppgave.

Thailand vil i tiden fremover preges av to ulike prosesser. På den ene siden en lang sørgeperiode og en lidenskapelig kult rundt Bhumibol og hans person. På den andre siden en rå maktkamp bak lukkede dører om Thailands politiske fremtid.

Kongehuset kontrollerer bl.a. Crown Property Bureau, et buisness-konglomerat verdt over 40 milliarder dollar, og den politiske eliten ønsker full kontroll over tronskiftet og den politiske utviklingen som vil følge før det igjen åpnes for demokratiske valg. Dette var bakteppet for militærkuppet i mai 2014, og det politiske Thailand har stått på vent siden.

