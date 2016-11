En diskusjon som går igjen på norsk venstreside handler, noe karikert, om det er best å legge seg på en moderat og sentrumsorientert linje eller om det fungerer best å legge seg så langt til venstre at man ikke er til å ta feil av.

Tegn i tiden kan tyde på at begge deler er dårlige utgangspunkt.

Fakta: Internrevisjonen Hver onsdag skriver Andreas C. Halse eller Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten om norsk politikk. Koksrud Bekkelund kritiserer høyresiden, mens Halse kritiserer venstresiden. Andreas C. Halse er tidligere leder i Sosialistisk Ungdom. I dag jobber han med faglige rettigheter og internasjonal politikk som daglig leder i Svenssonstiftelsen.

Clinton og Corbyns metode

På den internasjonale arenaen er Hillary Clinton og Jeremy Corbyn utmerkede representanter for hvert sitt ytterpunkt.

Mens Demokratenes Clinton var opptatt av å slå ring rundt frihandel, opprettholde høy amerikansk tilstedeværelse i internasjonale konflikter og å pleie nær kontakt med amerikanske finansmiljøer, fremstår Jeremy Corbyn som hennes rake motsetning. Statsministerkandidaten for britiske Labour har tvert imot tatt til orde for ensidig nedrustning av atomvåpen, storstilt nasjonalisering av blant annet deler av landets stålindustri og nærer dyp skepsis mot frihandelsavtaler.

Tilpasninger uten troverdighet

Det er naturligvis mulig å protestere på begge disse beskrivelsene. Corbyn har moderert seg noe etter at han tok over som leder for Labour og Clinton måtte etter hvert godta så mange av Bernie Sanders opprinnelige standpunkter at Demokratenes endelige plattform faktisk lå et stykke til venstre. Det er imidlertid faktorer som ikke gjør stort annet enn å nyansere poenget. Begge de to er så pass tydelige representanter for hver sin politiske linje at disse tilpasningene neppe har særlig troverdighet.

Det de har felles er imidlertid at ingen av dem har vist seg i stand til å vinne valg.

Begge er ofre for egne politiske skylapper

Nå har riktignok ikke Corbyn stilt til valg ennå, annet enn for Labours medlemmer, men målinger ned mot 26 prosent lover ikke akkurat godt for en partileder i et topartisystem. Problemene til de to kan se ut til å være motstridende, men også dette har de felles: begge er ofre for egne politiske skylapper.

Clintons stadige jakt på det politiske sentrum kombinert med kontinuerlig måling og testing av opinionen og millimetertilpasning av politiske posisjoner holdt ikke for å skape entusiasmen som trengtes for å vinne valg (ja da, jeg vet hun fikk flest stemmer, men valget ble like fullt tapt).

Corbyn har på sin side ikke problemer med å skape entusiasme med hundretusenvis av nye partimedlemmer, men sliter med at han kun skaper entusiasme blant folk som allerede bekjenner seg til den politiske venstresiden.

En enkel, men vanskelig oppskrift

Alternativet til Clinton og Corbyns metoder er å gjøre et genuint forsøk på å legge gamle kjepphester til side og gi noen troverdige svar på problemer folk faktisk opplever i hverdagen.

Det er en oppskrift som kan høres enkel ut, men er overraskende vanskelig i partier hvor ideologiske skillelinjer har fått befeste seg i generasjoner.

Det handler hverken om å forlate idealer og prinsipper eller å la seg diktere av en skiftende opinion. Det handler derimot om å anerkjenne at tidene forandrer seg og ha større lojalitet til menneskene man ønsker å representere – å gjøre noe for å forbedre situasjonen deres – enn til gamle formuleringer. Da blir kanskje ikke de nøyaktige posisjonene så farlige heller.

Så er ikke dette et forsøk på å gi noe samlet svar for hva som må gjøres, hverken av amerikansk eller britisk venstreside. Men det kan leses som en påstand om at løsningen i Norge ligger et sted mellom Clinton og Corbyn.

På Twitter: @achalse