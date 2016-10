Jeg er blitt feminist, det er pengenes skyld | Thea Rustad Dyvesether

Privat

Sannheten er at feminisme ikke har vært noe jeg har trengt å forholde meg til, det har for meg tilhørt en epoke lenge før jeg ble født. Jeg har ikke lukket øynene for kvinnekampen, jeg har bare ikke forstått den.

Kall meg gjerne uvitende, egoistisk og kanskje grådig, men det er først nå, når jeg selv kjenner frustrasjonen over lønnsforskjellen mellom kjønnene at jeg ser ordet feminisme i nytt lys.

I vantro på skolebenken

I BIs årlige arbeidsmarkedsundersøkelse kommer det frem at menn tjener 10,4 prosent mer enn kvinner etter endt bachelorutdanning. Det utgjør en forskjell på 40.490 kroner i året. Man trenger ikke en bachelorgrad for å konkludere med at det er urettferdig. Takket være min favorittforeleser og den selverklærte feministen Gerhard Schjelderup, ble jeg oppmerksom på hva jeg hadde i vente. En mannlig feminist? Det var mye nytt å ta innover seg fredag 26. august, og det var på tide å revurdere alle mine fordomsfulle antagelser om damen i det knelange skjørtet. Virkelig på tide.

Hvorfor skal Fredrik tjene mer?

Fredrik og jeg er begge 24 år. Vi studerer det samme, og om et år vil vi sannsynligvis søke på de samme jobbene. Skal Fredrik da tjene 40.490 kroner mer enn meg? Hvorfor er det slik? Det er mange teorier om det. Bente Abrahamsen er forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har uttalt til forskning.no at kvinner har en tendens til å nedprioritere drømmen om høy inntekt når de velger jobb. Samtidig er det mange som mener at menn er flinkere til å forhandle lønn enn kvinner. Men alt dette kan jo ikke bare være oss jenters feil. Er ikke dette en ukultur? En ukultur som virkelig bør endres? Pål Schøne, samfunnsforsker på likestilling, fortalte i E24.no i fjor at lønnsgapet bare øker når kvinner får barn. Tapt tid i arbeidslivet betyr tapt inntekt. Det gir visst ingen økonomisk gevinst å sørge for at en ny generasjon blir stablet på beina. Hvis jeg da ikke får en sønn. Han vil jo ha en lysende økonomisk fremtid. Akkurat som Fredrik.

Slutt på tiden som uvitende jente

Det måtte økonomisk urettferdighet til før jeg kastet meg inn i kampen, men jeg skal kjempe. Som jente, 24 år, har jeg flere utfordringer enn jeg trodde. Mange av dem gleder jeg meg til å ta fatt på, men den uforståelige lønnsforskjellen oppleves både unødvendig, og ikke minst urettferdig. Jeg trodde vi var kommet langt i 2016, men det er tydeligvis lenge til vi er i mål. Min tid på BI er snart forbi, og om ni måneder skal jeg ut i arbeidslivet. Dette er definitivt slutten på tiden som uvitende jente, og starten på et liv som opplyst kvinne. Og feminist. Ja, jeg.