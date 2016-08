I etterkant av Hemsedal-saken er vi fedre blitt oppfordret til å ta overgrepsamtalen med våre sønner. Av en eller annen grunn blir vi ikke oppfordret til å ta dattersamtalen.

Det bryr jeg meg ingenting om.

Jeg vil gi de samme rådene til begge barna mine. Og de dreier seg mer om alder og alkohol enn om kunnskap og holdninger.

Som lege møter jeg flere pasienter som sliter etter å ha blitt alvorlig skadet på soverommet enn i trafikken.

Statistikken viser at ca. 8000 skades i trafikken hvert år, men det antas at opptil 16.000 utsettes for voldtekt - og dermed at omtrent like mange blir overgripere.

Risikoen for at barna mine skal bli involvert i en voldtekt kan altså være fire ganger så stor som sannsynligheten for at de kommer til å skades i trafikken.

Hvis vi hadde vært like forsiktige når vi sender barna våre ut i kjærlighetslivet som i trafikken hadde mye lidelse vært unngått.

Hjernen bare: Lag barn, koste hva det koste vil!

Aktivitetene som jeg må advare barna mot er foreløpig absurde for dem, siden de ikke kommet i puberteten ennå. Men om ikke lenge vil hormoner og nye hjernekoblinger omskape både kropp og hode, og interessen for det annet kjønn blir plutselig naturlig og altoppslukende.

Disse forandringene er ikke til å spøke med. Kraften i dem har sørget for at vi lever i dag som resultat av 100.000 generasjoner menneskers forplantningsvilje, som nok ikke alltid har tatt hensyn til begges parters nytelse.

Nervesystemet har i barndommen satt alle krefter inn på å leke for å lære, men i ungdommen blir den omkoblet til den aller viktigste oppgaven: Å lage barn, koste hva det koste vil.

Det blir litt som å gå fra å leke med lekebiler til å sitte bak rattet i en Porsche Tubrbo i løpet av kort tid og med minimal trafikkopplæring. Legger du til høy promille er det nødt til å gå galt om du er ofte nok på veien.

Kontrollen over egne og andres grenser blir bokstavelig talt utflytende, selv om de er tydelige nok uten promille.

Selv om mine barns hjerner er fortsatt i lekemodus er det mange likhetspunkter med trafikkbildet som jeg kan bruke til å forklare kjærlighetslivet:

Du må ha opparbeidet deg lang erfaring for å oppdage farlige situasjoner før de oppstår.

Din egen uoppmerksomhet og overmodighet kan forårsake en alvorlig situasjon.

Vær like oppmerksom på andres adferd som din egen. Det er nemlig like sannsynlig at de skader deg, som at du skader dem.

Send ut tydelige signaler, slik at andre oppfatter dine hensikter.

Dessverre er det prøve- og feile metoden som gjelder, og læringskurven er brattest når du havner i grøften.

Det er lov til å feile, men ikke lov til å feile med vilje. Etter mange nok lærepenger og suksesser skjønner du hva som får deg helskinnet frem og hva som gjør at det smeller.

Hjernen din er først ferdig omkoblet når du er 25 år, og først da kan du regne med å ha en god nok oversikt over trafikkbildet og kjærlighetslivet. Det er vanskelig nok i edru tilstand og tilnærmet umulig i fylla.

Promillen spenner fra morsom til ubrukelig

Til tross for at overgrep er et alvorlig samfunnsproblem vet vi for lite om mekanismene bak. Vi vet lite om ofrene og nesten ingenting om overgriperne.

Det holder ikke å bare fordømme, selv om det er fristende. For å forandre må vi forstå.

En viktig studie ved voldtektsmottaket på St Olavs Hospital i Trondheim viste at av dem som kom til mottaket innen 12 timer og dermed kunne testes for promille, hadde 84 prosent av jentene en gjennomsnittlig promille på 1,9 ved tidspunktet for overgrepet.

Nivået hos guttene kjenner vi dessverre ikke, men det er all grunn til å tro at det er enda høyere.

1,9 i promille er mye, og det vet jeg litt om. For i yngre dager var promillemåleren fast følgesvenn på fest. Den ble svært populær og ble jevnlig sendt på rundgang ut til de sene nattetimer. Resultatet av denne høyst uvitenskapelige men underholdende studien kan oppsummeres omtrent slik:

Promille opp til 1: Morsomt

Promille mellom 1 og 1,5: Gradvis mer patetisk

Promille mellom 1,5 og 2: Idiotisk

Promille over 2: Ubrukelig, minimal fornuftig hjerneaktivitet.

Alder og alkohol viktigere enn holdninger

I voldtektsdebatten er det mye snakk om at et nei er et nei, men med to i promille er det ikke lett å hverken gi eller motta tydelige signaler.

Og i de voldtektsundersøkelsene jeg har vært med på i legevaktsammenheng er det vanligste at den som anmelder ikke husker klart hvilke signaler som har vært gitt eller tatt imot.

Undersøkelser viser også at halvparten av de voldtatte er under 18 år. Med andre ord er det enda viktigere å fokusere på alder og alkohol enn på uakseptable holdninger.

Som foreldre har vi ansvar for barna til de er 18 år. Vi ville jo aldri tillatt dem å ta bilen og kjøre med promille. Hvorfor lar vi dem feste ukontrollert når risikoen for å bli overgrepet eller overgriper er så stor?

Derfor skal jeg kjøpe promillemåler til barna mine

Selv om jeg stoler på at jeg har videreført de rette verdiene og holdningene til barna mine er jeg helt sikker på at det ikke hjelper når promillen er på 1,9. Hverken i trafikken, på fest eller i relasjoner.

Når Petter Northug bommer på en rundkjøring og kræsjer med 1,65 i promille sier vi jo ikke at han må øve på å kjøre i rundkjøring. Han må slutte å drikke og kjøre.

Om vi kun fokuserer på holdningssamtalen med barna våre så sikter vi på feil blink.

Vi må rent praktisk sørge for at overmodige tenåringer med nye kropper, umodne hjerner og ferske hormoner ikke blir så fulle at de mister kontrollen og begår feil som kan være vanskelige å rette opp.

Som forelder er det min plikt å hjelpe barna til å unngå dette. Jeg skal gjøre det jeg kan for at de skal følge norsk lov og holde seg unna alkohol til de er 18 år. Og på 18-årsdagen skal de få en pent innpakket promillemåler fra Clas Ohlson med beskjed om å drikke vann, eller pelle seg hjem til hybelen når displayet viser 1.0.

Etter mine beregninger blir da risikoen for at min datter eller sønn min skal bli voldtatt eller overgriper redusert med over 90 prosent. Det er bra, for det er bedre å unngå skaden enn å være opptatt av skyldfordelingen etterpå.

