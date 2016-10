Jeg er sint på deg for ditt uforstandige angrep på beskyttelsessamfunnet, Alex Rosén | Magne Raundalen

«Beskyttelses-samfunnet!» stønner Alex Rosén til Dagbladet Magasinet når han skal reklamere for sin nye bok, selveste «Den Store Gutteboka».

Fordi det er det, altså beskyttelsessamfunnet.

Det ødelegger gutter. Gutter må tåle å slå seg. Lære å være menn. Det blir feil når det ikke lenger er tøft å være tøff. I likestillingens tid.

Han har vansker med konkretisere akkurat det. Heldigvis tør han ikke si at de må tåle å bli slått, da ville jo boken blitt inndratt. Ikke mener han det heller, men han og de andre som jubler over beinbrudd og blodtap, såfremt det ikke gjelder dem selv, men guttebarn, bør trekke grensen der.

Men hvis det er unike, uunnværlige utviklings- og læringsmuligheter for gutter i barneskadene, må det jo til syvende og sist bli bedre at man gjør det kontrollert, enn som nå og overlate det til livsfarlige tilfeldigheter?

Skjønner ikke Alex og de andre hvor galt av sted de kommer med tankeløsheten sin?

I kampen mot beskyttelsessamfunnet kan de ikke la fluenes herre bli konge igjen

Grusomme smerter, som et gutte-stipend å regne?

Som barnepsykolog i snart 50 år, har jeg aldri jublet når jeg har sett eller hørt at barn har slått seg eller skadet seg. Hadde jeg gjort det, ville jeg søkt faglig hjelp. Kanskje hadde jeg vurdert å legge meg inn. Er jeg blitt en bløt og avvikende bestefar?

Nylig satt jeg sammen med en bestemor jeg kjenner. Hun var veldig lei seg. På det 13-årige barnebarnets vegne. Fotballspiller på vei mot stjernene. Men nå hadde han i en kraftig smell brukket begge leggbeina.

Det var først seks uker med støttende skinner og bolter, periodevis veldig smertefullt, men så hadde det ikke grodd godt nok. Nå må bestemor svelge for å komme videre i beretningen.

De måtte gipse. Men gipsen klemte, og de utløste periodevise, grusomme smerter, og etter fire dager innså legene at smertestillende ikke klarte det, og de klippet opp, og la på ny gips. I første omgang for de fire neste ukene. Da har han hatt 10 ekstremt lærerike uker, nesten som et gutte-stipend å betrakte? Eller hva tenker du, Alex?

Barndommen er blitt tryggere

Jeg er sint på deg for ditt uforstandige angrep på det du kaller beskyttelsessamfunnet. Og det er vanskelig å bli sint på deg. For jeg har alltid tenkt på deg som en herlig blomst.

Men det skjønner jeg blir for femi, selv om du nå skrider over dansegulvet. Jeg skal i alle fall lese gutteboken, særlig fordi du har fått med deg en dame.

Jeg blir aldri trett av å berømme beskyttelsessamfunnet! For dets store triumfer.

Dere har lest dette før: På tidlig 70-tall passerte vi 100-tallet i opptellingen av drepte barn i trafikken, 101 i 1972, mens det i 2015 var 1 – én! Vi er i ferd med å oppnå det umulige: En nullvisjon!

Flere barn dør av mishandling enn i trafikkulykker, skriver professor Torleiv Ole Rognum. Han vil ha nullvisjon for dødsfall som følge av barnemishandling

For første gang etter krigen har vi hatt flere år med 0, null, barn som dør inne i bil i fart. Og at dødstallene for barn den gang for litt over 40 år siden, da gjelder det alle døde barn i året, av alle mulige årsaker, lå 1000 høyere enn i våre dager.

En ikke ukjent forsker, erklært motstander av beskyttelses-samfunnet, uttrykte det slik: barndommen er blitt tryggere, men kjedeligere!

Nå får du virkelig vise oss hvor tøff du er i trynet Alex, og manne deg opp til å komme med dine ideal-tall for et mer passelige, høyere, antall skadet barn enn det ditt forhatte beskyttelsessamfunn kan skilte med!

De sårbare guttene forsømmes

Men la meg som barnepsykolog ta en tur innom guttene! Ikke så veldig langt tilbake, år 2000 for å være nøyaktig, da skrev den kjente professoren i barnemedisin, Sebastian Kramer, i British Medical Journal en artikkel som ble sitert verden rundt.

Den hadde tittelen «The Fragile Male» – og handlet om de skjøre guttene som starter med overvekt av genetisk sårbarhet allerede i mors liv, og så kommer den lange listen for overvekt av problemer her ute hos oss, både genetisk medbrakte og av oss påførte. Ikke minst via gutterollen vi lager for dem.

For å kompensere for denne store sårbarheten, hevder Kramer med styrke at guttene trenger mer årvåkenhet og beskyttelse, men får bare halvparten fordi de er gutter.

«For slik skal grabbar vara!». Men i stedet for mer omtanke og omsorg, blir de møtt med en sosial fornærmelse. I Kramers egne, engelske ord: «Their disadvantages are met with a soscial insult!». Artikkelen var ekstremt grundig og faglig, og gikk som sagt verden rundt. Og konklusjonen er blitt styrket fra år til år. Og hos oss og resten av vår verden, er de tøffe guttenes problemer i utdanningsløpet blitt et brennpunkt og en konstant hodepine.

Trenger virkelig guttene mest av alt å slå seg mer?

Ulykker med barn koster milliarder hvert år

Vi har forandret oss. De fleste. Aller fleste. Norske foreldre slår ikke lenger sine barn. Den gang på 70-tallet da jeg fulgte med, fordi mine barn var små, sto ulykker med drepte barn i trafikken som små notiser i de nasjonale avisene. Nå får en skolejente på Nøtterøy, som ble rygget ihjel av en lastebil, på hennes egen sykkelsti, dobbeltside i de store avisene. Skulle bare mangle, Alex!

Du sier heldigvis til slutt at du er livredd for guttene dine, og veldig påpasselig med hjelm, og at én ting er hva du sier, og en annen ting er hva du gjør.

Jeg synes du skal forene de to delene av deg til en hel, dobbel Alex, så vil vi ikke lenger tro at du spiller schizofren! Men tilbake til alvoret igjen. Grunnen til at jeg reagerer på alle disse blodtørstige utspillene, er ikke at jeg tror at det er mulig med en barndom uten en skramme. Og jeg innser at det fortsatt kommer til å skje både hjemme- og uteulykker. Men jeg opplever det som et angrep på selve barnebeskyttelsen.

Det er ikke til å komme forbi at en stadig understrekning av det lærerike ved å slå seg, brekke noe, høres ut som om det er noe ønsket. Og da er vi på vei til å bli barbarer.

Og det må vel være nok når alle ulykker med barn, fritidsulykkene inkludert, koster oss 1.6 milliarder i året. Vi kan jo ikke få en kampanje som setter et minstekrav om 2 milliarder? Så gæren er i alle fall ikke du Alex, for du har jo guttene dine til å kalibrere forstanden din.

Beste hilsen Magne R.

Innlegget ble først publisert på Magne Rundalens Facebook-side

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Det er mindre vold, men noen ganger går det galt, og barn må avhøres. Hvor mange barn som blir avhørt i volds- og overgrepssaker varierer sterkt: