Jeg har aldri opplevd et så ekstremt dårlig, betent og problemfylt samarbeidsmiljø | Tonny Borup Mortensen

Jeg har med personlig og faglig uro lest Aftenpostens artikkel den 6. juni med overskriften «Dette er neste operasjef Annilese Miskimmon – på godt og ondt,» skrevet av journalistene Hilde Bjørhovde, Erlend Tro Klette og Mina Hauge Nærland.

Min uro er spesielt knyttet til to uttalelser fra Den Jyske Operas tidligere styreleder Dan Boyter, der han uttaler seg om omstendighetene rundt min avskjedigelse som administrations- og soussjef for Den Jyske Opera gjennom mer enn 23 år.

Her er sitatene fra Dan Boyter:

1. «Styret gjorde en avtale med Mortensen om at han skulle gå av med pensjon»

2. «Det hender det oppstår situasjoner der man ønsker å avslutte et samarbeid»

Jeg har følgende kommentarer til disse uttalelsene:

1. Det ble inngått en såkalt «avtale» à la typen «an offer you can´t refuse». Det var absolutt ingen forhandling, men et diktat om at jeg skulle fratre. Man ønsket ganske enkelt å stoppe samarbeidet øyeblikkelig, her-og-nå.

Jeg har ikke noensinne i mine 23 år i Den Jyske Opera mottatt klager på mitt arbeid eller engasjement for og med Den Jyske Operas styre.

Jeg kan stolt si at jeg alltid har mottatt ros og anerkjennelse for mitt arbeid der. Man kan vel si det direkte motsatte, all den stund skiftende styrer hele to ganger har bedt meg om å ta over det samlede ansvar for Den Jyske Opera som fungerende operasjef.

Det er således ikke anledning eller grunn til å tro og anta at årsaken til oppsigelsen skal finnes i forholdet til styret. Den ligger 100 prosent et helt annet sted.

2. Det som for alvor bekymrer meg, gjør meg ekstremt sint, såret og opprørt og som er årsaken til at jeg skriver dette innlegg, er uttalelsen «det hender at det oppstår situasjoner».

Dette er særdeles kryptisk, og etterlater leseren med en mulighet for total fri fortolkning om årsaken til at samarbeidet måtte opphøre. Dette kunne gi anledning til tolkning à la alkoholproblemer, svik, bedrageri, økonomisk kriminalitet, eller?

Jeg vil simpelthen ikke finne meg i at det på noen måte offentlig kan settes spørsmålstegn ved min hederlighet, og ser meg nødt til nå å åpne for den reelle årsaken til min avskjed.

Samarbeidsrelasjonene i ledelsen med Annilese Miskimmon var katastrofalt dårlige, til tider ikke eksisterende, kaotiske og særdeles problematiske, en situasjon som naturligvis også smittet over på organisasjonen på Den Jyske Opera.

Med erfaring fra mine tidligere 23 år i ledelsen og perioder som øverste sjef, har jeg aldri opplevd et så ekstremt dårlig, betent og problemfylt samarbeidsmiljø.

Jeg arbeider fortsatt i bransjen, og har etter alvorlige og lange overveielser nå besluttet å kommentere. Jeg vil simpelthen ikke på noen måte akseptere at styrelederens uttalelser skal skape myter omkring min person.

Hederlig, ordentlig, troverdig, kreativ, positiv, vennlig og topprofesjonell er ord jeg har hørt om min person i disse årene, og det skal en kryptisk uttalelse fra en tidligere styreformann ikke ha stående offentlig uimotsagt.

Jeg har til dette øyeblikk ganske bevisst og lojalt unnlatt å uttale meg offentlig om dette forløpet, men med disse uttalelsene i Aftenposten den 6. juni, føler jeg simpelthen på egne og bransjens vegne meg forpliktet til å kommentere – og først og fremst presisere den reelle problemstillingen under Annilese Miskimmons ledelse av Den Jyske Opera.