Det har den siste tiden vært skriving i mediene om hvorvidt obligatorisk megling ved familievernkontorene er en hensiktsmessig ordning, eller om ordningen i noen tilfeller kan oppleves som en byrde.

Jeg tar daglig imot mennesker som står i dyp konflikt med en ekspartner. Mitt inntrykk, basert på mange år som advokat i disse sakene, er at obligatorisk felles megling for mange oppleves som en stor belastning, og at felles megling kan være både re-traumatiserende og konflikteskalerende.

Vold og høy konflikt

Det er min oppfatning at en part som mener seg utsatt for vold (fysisk eller psykisk) eller overgrep, bør få justert kravene til obligatorisk felles megling. Det samme dersom det anføres at partenes barn er utsatt for vold eller overgrep. I disse tilfellene kan megling ha lite for seg, og skal den gjennomføres, bør den i alle fall innledningsvis være separat.

Om megler imøtekommer et ønske om separat megling i disse sakene, er etter min erfaring dessverre varierende – ikke minst fordi partene ikke nødvendigvis er enige om at det foreligger voldsproblematikk.

Også i saker med spesielt høy og fastlåst konflikt mellom partene bør kravet til felles megling lempes. Høy konflikt anses etter min erfaring ikke som «sterk» nok grunn til at meglingen gjøres separat, likevel slik at det kan oppleves som en enorm belastning for en part å måtte gjennomføre et fellesmøte som i verste fall kan medføre at konflikten eskalerer ytterligere til skade for barnet.

Fungerer best når utfordringene er overkommelige

Det finnes selvsagt også andre saker der det bør vurderes om megling overhodet har noen effekt, være seg om den gjennomføres separat eller i fellesskap.

Min erfaring er at megling fungerer best for de familier som har overkommelige utfordringer, og at ordningen ikke bør påtvinges alle. Videre at det i langt større utstrekning bør være anledning til å få separat megling. En første separat megling hindrer jo ikke senere meglinger i fellesskap dersom man ser at det kan være hensiktsmessig.

Det bør i tillegg være anledning til å få fritak fra kravet om megling der partene selv har kommet frem til en avtale som regulerer foreldreansvar, bosted og samvær.

I disse tilfellene kan en megling være uheldig ved at den kan være konflikteskalerende, blant annet fordi partene kan oppleve det som belastende og unødvendig å måtte gå igjennom saken sin på nytt med en ukjent person. Tas disse sakene ut av meglingssystemet, vil det bli frigjort ressurser som med fordel kan brukes i de saker der foreldre har behov for og nytte av meglingen.

