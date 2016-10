Johaug og doping – medieuttalelsene må bygge på innsikt

Norge ble rystet i forrige uke da nyheten slapp ut: Therese Johaug hadde avlagt positiv dopingprøve.

Urinprøven hennes ble funnet å inneholde det kjemiske stoffet klostebol, og dette stoffet står på World Anti Doping Agency (WADA) sin liste over dopingmidler fordi det blant annet er muskeloppbyggende.

Kan vi stole på dette funnet? Riktig svar er JA!

Urinprøven deles i to porsjoner (A- og B-prøve), og A-prøven analyseres først på dopinglaboratoriet med en internasjonalt gjennomtestet og godkjent analysemetode. Dersom A-prøven er positiv for stoffet, har utøver anledning til å være til stede når B-prøven åpnes og analyseres. Er B-prøven også positiv, er det ingen tvil om at stoffet finnes i urinprøven.

Er det snakk om doping? Det er vanskelig å svare på.

Meget følsomme analysemetoder

Ut fra ett positivt funn kan det være flere forklaringer: Johaugs egen forklaring om at dette stoffet stammer fra kremen hun brukte i forbindelse med behandlingen av munnsår, eller at stoffet er brukt som dopingmiddel. Smører man litt krem på leppene, vil stoffet som i denne sammenheng fungerer som et legemiddel, etter hvert bevege seg inn gjennom leppene og til nærliggende blodårer. Noe av kremen vil også gå den korte veien fra leppene og inn i munnhulen. Når stoffet først er inne i blodårene, vil det transporteres rundt og fordeles ut i hele kroppen. Etter hvert vil stoffet forlate kroppen med urinen, og med dagens meget følsomme analysemetoder kan vi faktisk måle dette (vi kan måle stoffet i en mengde tilsvarende én sukkerbit løst opp i et olympisk svømmebasseng (50m x 25m x 2m)).

En engangsprøvetaking

Måling i urin foretrekkes blant annet fordi det er enkelt å samle opp urin fra idrettsutøvere, men mengden av stoffet vi finner i urinprøven sier lite om hvor mye stoff det er/var i kroppen. Uansett er det slik at mengden av stoffet etter hvert vil avta i blod og urin etter at man slutter å bruke det. Denne avgivelsen er forholdsvis rask for klostebol. Den omtalte urinprøven til Therese Johaug ble tatt 16. september. Som det fremstår i pressemeldingen fra Antidoping Norge fra 13. oktober, var dette en engangsprøvetaking av urin utført 16. september og man kan dermed ikke si noe om det på et tidspunkt, lenge før 16. september, var mye klostebol i kroppen eller om den målte mengden skyldes lav-dosering klostebol (bruk av krem) like før 16. september.

Med andre ord, med dagens teknologi kan man med en sikkerhet grensende til hundre prosent påvise ørsmå mengder og dermed bevise at Therese Johaug har brukt klostebol (noe hun selv har bekreftet).

Men svaret på spørsmålet om hun systematisk har tatt klostebol er umulig å gi ut fra denne ene prøven.

Må komme til bunns i saken

Arbeid med dopinganalyser er krevende og bygger på tung vitenskapelig kunnskap innen ulike fagdisipliner (analytisk kjemi, farmakologi og biofarmasi). I denne konkrete saken har vi ikke detaljert innsikt i om utøveren tidligere er blitt testet for klostebol. Derfor kan vi ikke uttale oss om hun er offer for uheldig bruk av et medisinsk preparat for behandling av munnsår (hvilket er den forklaringen vi tror mest på…), eller om hun bevist har dopet seg.

Når det gjelder håndtering av denne konkrete saken og også når det gjelder fremtidens antidopingarbeid, er det naturligvis viktig å komme til bunns i dette. Forhåpentligvis ligger det mer informasjon knyttet til saken, som alle vi «utenforstående» ikke har tilgang til, og som kan bidra til at saken får en fornuftig og rettferdig avslutning.

Kanskje foreligger det urin- eller blodprøver fra Therese Johaug fra tidligere som eventuelt kan re-analyseres for å gi et mer nyansert bilde av bruken av klostebol.

I påvente av dette bør alle uten detaljert innsikt være svært forsiktige i sine uttalelser.

Vi har lest mange innlegg og kommentarer knyttet til saken de siste dagene, og stort sett alle er beheftet med små eller store antagelser og faglige feil. Dette er svært uheldig. En sak som rammer en enkeltperson og en nasjonalidrett så hardt som dette fortjener medieuttalelser og kommentarer som bygger på fagkunnskap og saksinnsikt, og ikke på hva profilerte personer tror eller ikke tror!