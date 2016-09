«Jeg er kjemperedd», skriver en anonym jente på nettstedet Ung.no. Hun har hatt sex med kjæresten sin. Foreldrene hennes mistenker akkurat dette. Derfor vil de ta kontakt med helsepersonell for å sjekke om datteren har jomfruhinne.

Dette foregår i Norge

Vi kjenner ikke omfanget, men vi vet at enkelte unge jenter med minoritetsbakgrunn blir tatt med til lege av foreldre eller slektninger som vil undersøke om de har hatt sex med noen.

Det er Isra Zariat som har tatt opp temaet på NRK Ytring. Jeg berømmer henne for det.

Jeg håper og tror at de fleste leger sier nei til å utføre slike undersøkelser. Men dessverre sier noen leger ja. Det er en grov krenkelse av et ungt menneske som strider mot verdiene den norske helsetjenesten styres etter.

Et overgrep og en ydmykelse

En slik undersøkelse har ingen medisinsk begrunnelse og fremmer ikke god helse. Tvert imot. Den vil oppleves som et overgrep og en ydmykelse.

Slike undersøkelser innebærer en kontroll av unge jenters seksualliv og privatliv som også er uforenlig med grunnleggende norske verdier. Jenter som vokser opp i Norge skal ha frihet til å elske den de vil. De skal ha frihet til å bestemme over egen kropp. De skal ha frihet til å ta selvstendige valg.

Uforenlig med norske verdier

Dersom norske jenter blir presset til å gjennomføre undersøkelser for å bekrefte at de ikke har hatt sex med noen, innebærer det en alvorlig begrensning av friheten deres som er uforenlig med disse grunnleggende verdiene i det norske samfunnet.

Mange norske jenter med minoritetsbakgrunn har måttet ta ansvar for familiens ære. Dersom de ikke oppfører seg og kler seg på bestemte måter, kan de bli beskyldt for å bringe skam over familien. Den siste tiden har flere jenter med minoritetsbakgrunn stått fram og sagt at de ikke vil bære dette ansvaret.

– I noen miljøer får de jenter til å skamme seg når de vil ha frihet. Men det er ikke noen skam å være fri, sier Sofia Nesrine Srour, en av dem som har stått opp og talt jentenes sak.

Uholdbart at enkelte fagfolk i den norske helsetjenesten gjør dette

Vi har alle et ansvar for å støtte disse jentene. Derfor er det helt uholdbart at enkelte fagfolk i den norske helsetjenesten gjør det motsatte – og er med på å kontrollere dem og påføre dem skam for noe de ikke skal skamme seg over.

Isra Zariat har spurt mange ulike instanser og fagfolk om slike undersøkelser strider mot norske lover og regler, uten å få noe klart svar.

Ulovlig?

Jeg har spurt mine jurister. Svaret er dette: Vi har ulike lover og forskrifter som slår fast hva som skal prioriteres av helsehjelp i den norske helsetjenesten og som slår fast at helsepersonell alltid skal gi faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp. Men det finnes ikke noe eksplisitt forbud mot denne typen undersøkelser.

Det bør heller ikke være nødvendig. For slike undersøkelser strider mot alt den norske helsetjenesten er og alt den norske helsetjenesten skal være. Det er ikke helsehjelp. Det er ikke forsvarlig. Det er ikke omsorgsfullt. Det er en krenkelse av unge norske jenter. Og jeg vil ikke ha noe av det.

