Justismord i toppidretten | Espen Utaker

Både Marit Bjørgen og Alexander Kristoff sa i forrige uke: «Det kunne like gjerne hent meg» om Therese Johaugs triste sak.

Og det kunne det. Ingen kan sikre seg hundre prosent mot å bli tatt i doping, selv om man er «uskyldig».

Privat

Kulturministerens enkle analyse

En kan se for seg hundrevis av ulike scenarioer en kan bli tatt i doping for. Eller rettere sagt: Det er det man ikke kan. Hadde man kunne vite hvor neste krise vil komme, er det enkelt å unngå den.

Selvsagt er det lett i ettertid å se hva som burde vært gjort. Derfor er det også ganske naivt når kulturminister Linda Hofstad Helleland i etterpåklokskapens navn nådeløst kritiserer Norges Skiforbund: Hvorfor iverksatte de ikke umiddelbare strakstiltak etter astma-saken?

Om Hofstad Helleland hadde jobbet i Skiforbundet og vært ansvarlig for strakstiltak etter astma-saken, så ville ikke hun i sin villeste fantasi kunne forutsett at den neste dopingsaken skulle handle om feil krem på feil lepper. Uansett hvem som hadde styrt skuta da krisen oppsto – den kjedelige saken hadde også kommet med Linda Hofstad Helland ved roret i Skiforbundet.

Raskt ute

Skiforbundet var raskt ute med å sette ned en uavhengig komité med eksperter fra inn- og utland, som skal sikre rutinene og tette de hull som tettes kan etter sommerens astmasak. Dette er imidlertid ingen garanti for at ikke nye dopingsaker kan oppstå.

Så lenge mennesker ikke er ufeilbarlige, så vil feil skje.

For at toppidrettsutøvere skal tørre å satse, uten å frykte for justismord, må det derfor skilles klarere mellom systematisert doping og en ulykkelig episode som ikke gir prestasjonsfremmende effekt, slik også professor Jostein Hallén ved Norges Idrettshøskole sa til Aftenposten søndag.

Er Norges Skiforbund høye på seg selv?

Skiforbundet har den siste tiden fått massiv kritikk, ikke minst av et hylekor av pressefolk (med få hederlige unntak) som virker lite interessert i å formidle kompleksiteten i særlig astmasaken. Det triste er at det nører opp under en rekke konspirasjonsteorier på nett om norske langrennsløpere som systematisk doper seg og om «pampene» i Skiforbundet.

Hadde det vært noe i slike konspirasjonsteorier, hadde Skiforbundet vært «høye» på seg selv som så mange hevder, så hadde selvsagt alle vi med frivillige verv i Skiforbundet trukket oss for lenge siden.

Du skal lete lenge i Idretts-Norge for å finne mer idealistiske, profesjonelle og dedikerte mennesker. Men igjen, så lenge det er snakk om mennesker, så er ingen perfekte – med unntak av pressen da selvsagt.