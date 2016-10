Kan Norge påvirke etterlevelsen av folkeretten i Irak?

Norge har militære styrker i Irak som bidrar med trening og rådgivning til lokale sikkerhetsstyrker som kjemper mot IS. Kan en slik støtte bidra til å forhindre at de lokale sikkerhetsstyrkene begår folkerettsbrudd?

Svaret er ikke opplagt og utfordringen er kompleks. Den grunnleggende forutsetningen for å lykkes er at etterlevelsen av krigens folkerett integreres i soldatsinnet. Det innebærer at bevisstheten rundt folkeretten må bli en like naturlig del av soldatenes hverdag som det å kunne ta liv.

For tiden kartlegger Forsvarets stabsskole hvilke mekanismer som finnes i det norske forsvaret og som kan hjelpe norske styrker i treningen av lokale sikkerhetsstyrker.

Må kunne skille mellom IS og sivile

Kampen om Mosul er beskrivende for de folkerettslige utfordringene som kan oppstå. Sikkerhetsstyrkene står overfor et stridsmiljø med sivile i gatene og skjulesteder der IS-krigere ligger klar til å angripe. Gatekampene innebærer at sikkerhetsstyrkene på tiendedeler av et sekund må avgjøre om vedkommende som dukker opp bak et hushjørne er en opprører, en sivilist eller en medsoldat.

En stresset soldat vil ha lettere for å skyte mot personer uten først å skille om det er IS-krigere eller sivile. Etter folkeretten skal sivile være beskyttet mot direkte angrep, og det er et krav om at militære angrep bare skal rettes mot militære mål. Det vil være et brudd på folkeretten dersom sikkerhetsstyrkene ikke identifiserer en trussel før skudd avfyres.

Utfordringen de norske styrkene møter når de trener opp de lokale sikkerhetsstyrkene i Irak, er å få sikkerhetsstyrkene til å etterleve reglene selv om de blir beskutt av IS. For å lykkes, må sikkerhetsstyrkene tidlig tas med på en dannelse hvor krigens folkerett er med på å forme soldatsinnet.

Skyte på de riktige målene

Det kreves at soldatene har kunnskap om reglene, men vel så viktig er den faktiske treningen på ulike folkerettslige problemstillinger, og her bør også fokuset hos de norske styrkene ligge.

Slik det praktiseres i det norske forsvaret, må soldaten først lære seg å skyte med våpenet. Dernest drilles det på å skyte de riktige målene, og i denne fasen innarbeides viktigheten av kun å skyte på militære mål.

De soldater som ikke klarer å skille på dette, blir tatt ut av utdanningen og ikke funnet skikket for tjeneste. Dette gjenspeiler også at et effektivt virkemiddel for å etterleve krigens folkerett, er at militæravdelingene har et velutviklet sanksjonsregime.

Norske styrker er dyktige

En slik altomfattende integrering innebærer også at hele den militære ledelsen må være med på å synliggjøre viktigheten av reglene og at dette kommer til uttrykk i doktriner samt militære fag- og øvingsplaner.

Norske styrker er dyktige til å overholde reglene i krigens folkerett, og dette er et godt utgangspunkt for å trene de lokale sikkerhetsstyrkene. Kartleggingen av den norske modellen vil kunne bidra til internasjonal etterlevelse av krigens folkerett, forhåpentligvis også i Irak.

