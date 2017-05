Klesbutikkens Instagram-praksis kan være ulovlig | Mona Mjøen McKiernan

Aftenposten skrev 4. mai om ansatte som hevdet klesbutikken «Brandy Melville» påla dem å bli fotografert daglig, for at bildene skulle bli sendt til utenlandske sjefer og postet på Instagram.

Klesbutikken avviser at ansatte blir presset til å bli tatt bilde av, og mener bilder av ansatte sendes ut som en del av butikkens «trend watching».

Må man som ansatt akseptere at bilder av seg selv blir brukt på denne måten?

Og er dette i så fall lov som et kontrolltiltak for å sjekke at de ansatte er «fun-looking, happy girls, with a ’bad-Ass’ twist», slik Brandy Melvilles håndbok beskriver det?

Krav om samtykke

Et bilde av en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke fra den som er avbildet. For at arbeidsgiver skal kunne bruke bilder av ansatte stiller personopplysningsloven krav om uttrykkelig og informert samtykke fra den ansatte.

Håvard Storvestre

I dette ligger at arbeidstageren må gis informasjon på forhånd om hvordan bildet skal brukes, og hvem som er ansvarlig for bruken av bildet.

Samtykket må også være informert. Det vil si at den ansatte må få vite hva hun har samtykket til og hvilke konsekvenser samtykket kan få, for eksempel om bildet skal sendes til andre eller legges ut på internett.

Samtykket må dessuten være frivillig. Innenfor arbeidslivet vil kravet om frivillighet kunne skape særskilte problemer, da det lett kan oppstå spørsmål ved om frivilligheten er reell pga. styrkeforholdet mellom partene. Arbeidstagers frykt vil være at dersom hun ikke samtykker vil arbeidsgiver gi sanksjoner eller unngå belønninger som for eksempel lønnsøkning.

Fotografering som kontrolltiltak

Når det gjelder fotografering av ansatte som kontrolltiltak, setter arbeidsmiljøloven en del begrensninger. Arbeidsgiver har adgang til å innføre kleskoder for de ansatte, men det er ikke fritt hvordan dette skal følges opp.

Kontrolltiltak må være nødvendige og forholdsmessige for å være lovlige.

Kontroll av kleskode kan gjennomføres på en mindre inngripende måte gjennom for eksempel direkte tilbakemeldinger.

Fotografering og videresending av bilder som kontrolltiltak vil i unødvendig grad gripe inn i den enkeltes personlige integritet, og vil derfor sannsynligvis ikke være forholdsmessig eller lovlig.

