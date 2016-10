Kort sagt 21. oktober

Om dårlige advokatråd og god fisk

Bjørnar Moxnes mener Kommuneadvokaten har gitt dårlige råd i en viktig sak for Rødt.

Vi vurderte om kommunen lovlig kan gi tilskudd bare til «ideelle» og ikke til «kommersielle» barnehager. Konklusjonen var at et slikt absolutt skille neppe er lovlig. Etter dette har også Fylkesmannen uttalt: «(Det er) ikke hvorvidt barnehagen er ideell eller kommersiell alene, som kan være avgjørende...».

Jeg står inne for de vurderinger vi har gjort i barnehagesaken. Men Moxnes har rett når han sier at man ikke bør «ta alt Kommuneadvokaten kommer med for god fisk». Mange juridiske spørsmål er vanskelige fordi det rett og slett ikke finnes et sikkert forhåndssvar. Ofte er rådene basert på bestemte premisser. Det er derfor ikke oppsiktsvekkende når Moxnes gjør et poeng av at Kommuneadvokaten i tidligere enkeltsaker «tok feil».

Frps Carl I. Hagen har i bystyret beskrevet dette fenomenet ved å minne om at «Kommuneadvokaten er ikke Gud». Kommuneadvokaten tilstreber, til tross for denne begrensningen, å gi best mulige advokatråd og lykkes etter min oppfatning jevnt over godt med dette. Kommuneadvokatens vurderinger er våre beste råd om jusen så langt det er mulig å fastslå. Politikk er mer enn det.

Hanne Harlem, kommuneadvokat i Oslo

Politikk 2016

Stortingets spørretime 19. oktober: Siv Jensen (Frp) forestår en kontantoverføring fra arbeiderklassen til de rike, Audun Lysbakken (SV) vil heller forestå en kontantoverføring fra arbeiderklassen til ikke-norske statsborgere, Rasmus Hansson (MDG) vil forestå en kontantoverføring fra arbeiderklassen til velstående klimabaroner, Marit Arnstad (Sp) vil ha en kontantoverføringen til storbøndene, og Jonas Gahr Støre og Ap vil alt dette.

Terje Carlsen, Levanger

Ansvarlig å fraråde medlemmer å varsle

Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund får kritikk fordi han frarår sine medlemmer å varsle. Kritikken mot ham er uberettiget. En rapport viser at gjengjeldelser er utbredt. Frykt for represalier gjør at man ikke varsler. Dette stemmer overens med det jeg møter i min advokatpraksis. Potensielle varslere spør om råd og hjelp, men frykt for represalier gjør at de avstår.

Da varslingsbestemmelsene ble vedtatt i 2007, var formålet at flere ville varsle. Det motsatte skjer. I stedet for å rydde opp, får varsleren svi. Desto vanskeligere blir det når ledere som har ansvar blir frikjent for sin manglende oppfølging og ivaretagelse. Varsleren står igjen som svarteper.

Da bør vel domstolen være varslerens «siste anker»? Rettspraksis viser at slik er det ikke. I en varslingssak jeg nylig førte for lagmannsretten mot Nav, synes retten å tilsidesette varslingsbestemmelsene. Motparten ble nærmest fritatt for sin lovpålagte bevisplikt om at det ikke hadde skjedd gjengjeldelse. Varslerens bevis ble avvist. Dommen har en klar logisk brist i bevisvurdering og rettsanvendelse.

Bolstad opptrer forsvarlig og ansvarlig når medlemmene frarådes å varsle. Varsling er en risikosport.

Våre myndigheter må snart se betydningen av å ivareta varslere i handling og ikke bare i ord. Dagens Næringsliv avslører 17. oktober at Nav i årevis har anklaget folk for å svindle dagpenger for feilaktige beløp. Dette kunne Nav unngått dersom man hadde lyttet til en intern varsler i 2013.

Kari Beirem, advokat, Oslo

Fondsbransjen pynter på avkastningshistorikken

I Aftenposten 15. oktober, hvor såkalte aktive aksjefond settes opp mot indeksfond, fremlegger Verdipapirfondenes Forening (VFF) tall som forskjønner avkastningshistorikken til deres medlemmer.

VFF påstår i artikkelen at åtte av ti aktive aksjefond som investerer i Norge gir bedre avkastning enn børsindeksen. Men deres beregninger har holdt utenfor aksjefond som avviklet gjennom nedleggelse eller fusjonert inn i aksjefond med bedre avkastningshistorikk. Tall fra Morningstar og Norges handelshøyskole viser at fondene med svakeste prestasjoner er overrepresentert blant dem som avvikles, mens aksjefondene med god historikk lever videre. Nær halvparten av alle aksjefond dør ut på denne måten. Når VFF utelater disse fondene i beregningen, kan det sammenlignes med å måle helsetilstanden til en pasientgruppe etter først å ha luket ut mange av de syke. Akademisk forskning (særlig fra Norges handelshøyskole) viser at de aktivt forvaltede fondene sjelden slår børsen. Observert meravkastning er da justert for systematisk risiko.

Jorge B. Jensen, fagdirektør for finans, Forbrukerrådet

Jo - akkurat i vår bakhage!

Ikke lytt til lokale kjentfolk i byggesaker, mener Andreas Sletholm. Men det kan være lurt å ha ørene åpne.

Politikerne i Østensjø har enstemmig gått mot et bolig-utbyggingsforslag på Eterfabrikken. Tomten stikker inn i Østensjø-området miljøpark, som akkurat her huser særskilt høye miljøverdier. De er her fordi det frem til nå har vært lite ferdsel her. Nye blokker med over hundre leiligheter vil bety massiv påvirkning. At fylkesmannen har lagt ned innsigelse i saken, styrker oss i vissheten om at her har vi gjort et godt vedtak.

Østensjøvannet er bydelens perle, med store verneverdier, rikt fugleliv og mange andre sjeldne arter. De er knyttet til samspillet mellom vannet, kulturlandskapet, skog og villnis. Verdiene er under kraftig press, byggesaker spiser av området. Alt nå er parken i minste laget for å ivareta det vi har.

Østensjøvannet er noe så sjeldent som et fantastisk fuglereservat midt inn i byen. For meg er prioriteringen mellom noen ekstra boliger og bevaring av Østensjøvannet for ettertiden enkel.

Einar Wilhelmsen, bydelspolitiker, Miljøpartiet De Grønne, Østensjø

Morgendagens designerbarn

Den medisinsk-teknologiske utviklingen innenfor reproduksjon og gentesting, akselererer stadig raskere. Det er ikke lenge siden vi kunne lese om den nye bioteknologiske gensaksen CRISPR, som enkelt sagt gjør det mulig å klippe i DNA’et og dermed utføre målrettede endringer i genene til mennesker. Science fiction? Ikke langt ifra.

Metoden åpner en ny verden vi ikke har hatt kunnskap om tidligere, men den reiser også en del etiske spørsmål. Hvilke konsekvenser får det for kommende generasjoner hvis vi kan bytte ut sykdomsgener i et befruktet egg? Kan det noen gang bli etisk forsvarlig at foreldre skal kunne delta i prosessen med å velge egenskaper som intelligens og utseende hos sitt barn?

Tematikken bør belyses bredt, uavhengig av ståsted. For til syvende og sist handler dette om meg, deg og våre barns fremtid. Streber vi etter et rausere samfunn, må vi også våge å ta de upopulære og vanskelige diskusjonene som bringer oss dit vi faktisk ønsker oss. Dette handler om små spirende menneskeliv og kommende generasjoner. Både politikere og helsemyndigheter bør vektlegge menneskeverdet når det skal settes grenser for hva teknologien skal kunne brukes til.

Maria Victoria Kjølstad Aanje, informasjonsansvarlig, Menneskeverd

Mediene prioriterer for få idretter

Kvalifiseringskampene til VM i fotball er det største som skjer i norsk idrett nå i høst, skal vi tro Aftenposten og andre riksdekkende medier.

Som de fleste sikkert er klar over har Norge deltatt i to VM-sluttspill etter 1950. Så vi kan muligens forstå pressens enorme oppmerksomhet omkring disse kampene: Kanskje kan vi klare det denne gangen? Og sportsjournalistene sier de skriver om det folk vil ha. Likevel stiller jeg et spørsmål om ikke det går langt over alle støvelskaft når fotballen får så enormt stor plass.

En TV-kommentator sa før kampen nylig at det norske laget var fysisk og teknisk bedre enn motstanderlaget, og at de var langt sterkere i luftrommet. Nesten alle spillerne på Aserbajdsjans lag spiller i hjemlig liga. Derfor ville Norge vinne. Bare de fikk ut det de var gode for!

Mange sportsjournalister burde kanskje stille spørsmål om fotballspillerne våre virkelig trener godt nok og over mange år, og om de mestrer situasjonene i en kamp.

Olav Lundanes representerer en liten idrett. Jeg tror Lundanes er den nordmannen som har forberedt seg aller best til å gjøre det godt når det virkelig gjelder. Han vant VM-gull på langdistansen i orientering i Sverige i august. Og øvelsen han gjennomfører er vanskelig når han skal løpe i høyt tempo uten feil. Han lykkes med det han har trent på. Fra tidligere har han tre individuelle gull i VM.

Neste år går VM i Estland. Derfor flytter Lundanes til Finland for å være nærmest de terrengtypene han vil få i mesterskapet i 2017. Jeg synes sportsjournalistene burde bruke mer tid på å bli kjent med våre aller beste idrettsutøvere. Aftenposten dekket ikke VM i orientering i år med egen reporter.

Egil Eriksen, Grong