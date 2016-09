Kort sagt 4. september

Verden bør gjøres kjent med kongens tale

Jeg ble beveget av kongens tale som ble referert i Aftenposten 2. september.

I all ærbødighet: Ellers i verden hylles høvdinger av all slags støpning, her til lands hyller kongen sitt folk - i en tale som må være unik i verdenslitteratur. Jeg fant gjenklang i Abraham Lincolns Gettysburg address: «The world will little note, nor long remember, what we say here» - og skulle bare ønske at verden ble gjort kjent med hva kong Harald hadde å si, akkurat i disse dager.

Hans Beukes, Bærum