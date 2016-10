Kort sagt 5. oktober

Kulturløst å legge ned Forsvarets musikkorps

Kongelige norske marines musikkorps og Luftforsvarets musikkorps er i Langtidsplan for Forsvaret foreslått nedlagt. De gjenværende tre korps skal utføre oppdrag for regjering, storting og kongehus. Forsvaret frarøves med dette kvelertaket en eksepsjonelt aktiv kulturell kraft. Verdien Forsvarets musikk (FMUS) har for Norge, reduseres til nesten ingenting. Følger Stortinget opp Regjeringens forslag om kutt, vil musikklivet enkelte steder nærmest legges øde.

Vi er stolte over å bære uniform. Det er underformidlet at hver tone vi spiller, alltid spilles for Forsvaret. Musikkutøvelse er uttrykk for verdier Forsvaret holder høyt: etikk, verdighet, omsorg og solidaritet. Forsvaret som arbeidsgiver og samfunnsaktør vier disse verdiene stor oppmerksomhet. Musikken er talerør for Forsvarets søkelys på medmenneskelighet og samhold, allmenngyldige verdier som gjennomsyrer hele vår virksomhet.

Derfor er det selvsagt at Forsvaret formidler militær kultur. En organisasjon uten kultur er et tomt skall. Stortingsrepresentantene må spørre seg om det vil underskrive på noen få, kalde ord i Langtidsplanen som vil renne i senk en del av nasjonens og Forsvarets sjel og identitet.

I et kakediagram som viser Forsvarets budsjett fra år til år, vil FMUS' del være mikroskopisk. La dette være et bilde på hvor forsvinnende lite man sparer på å tilintetgjøre et tradisjonsrikt fag. Man spør seg hvordan de fem korpsene i Forsvaret har tryllet frem så mye musikk av de magre driftsmidlene, som nesten sulter vår virksomhet ihjel.

La oss se for oss et annet diagram, som målbart skildrer aktiviteten til hele Forsvaret med alle våpengrener. Også her hører humanistiske verdier og kultur hjemme, med farger som dekker hele diagrammet. Kultur kan ikke gjemmes bort i periferien, i et hjørne av virksomheten, men må alltid og overalt synes i en organisasjon som skal representere og forsvare vår felles identitet.

Tar man vekk militærmusikken, får diagrammet en ny farge: det blir grått.

Marius Hesby, kapteinløytnant, Kongelige norske marines musikkorps

Osloskolen styrkes

Høyres Øystein Sundelin hevder i Aftenposten 29. september at skolebudsjettet i Oslo reduseres med 14 mill. kroner med byrådets budsjettforslag for 2017, og sier «dette vil gå utover elevene». Det er grunn til å minne om at det samme rammekuttet på 14 mill. kroner ble foreslått av Høyre selv og vedtatt av det borgerlige flertallet i Oslo gjennom den fireårige økonomiplanen for Oslo kommune. I denne planen har Høyre lagt inn rammekutt i Osloskolen på 60,4 mill. kroner i 2018 og 106 mill. kroner i 2019.

Går vi tilbake i tid, finner vi de samme kuttene: Regnestykket viser nemlig at Osloskolen gikk i minus med 292 mill. kroner de siste fire årene de styrte Oslo.

Dette er ikke bærekraftig når vi samtidig vet at det viktigste vi kan gjøre for å forberede oss på fremtiden, er å investere i generasjonen som skal forme den. Derfor er jeg glad for at byrådets budsjett gir ny retning for Osloskolen. Legger vi kostnadene for våre skolesatsinger sammen og trekker fra de kuttene vi gjør, styrkes skolebudsjettet i Oslo med 130,6 mill. kroner neste år. I tillegg kommer mange hundre millioner kroner mer for å møte elevtallsveksten og de økte driftskostnadene som følger med.

Vårt budsjett er første steg på veien mot å gi skolene mulighet til å komme tettere på elevenes læring. Det er på tide.

Tone Tellevik Dahl, byråd for oppvekst og kunnskap (Ap), Oslo kommune

Sjekk mer før du sender barn med tog

Jeg som konduktør syntes artikkelen i Aftenposten nylig «NSB-tilbyr-ikke-månedskort-til-barn» høres helt merkelig ut, dette er ikke sånn vi oppfører oss, spesielt ikke ovenfor barn. Her må det være misforståelser. Når det gjelder kort for barn/honnør, kunne det godt vært et tilbud, men som konduktør i toget har vi ikke etterspørsel etter det.

Hadde jeg sendt barn med et transportmiddel hadde jeg i hvert fall sjekket litt angående pris og andre transportmidler. Man kunne kjøpt ungdomsbillett (ungdomskort Brakar) som koster 310 kroner. Den er gyldig til Lier og den kan kombineres med Ruter månedskort 2 V kr 345,- (barn). Kommer man med toget fra Drammen er månedskort 2 V gyldig fra Asker, reiser man fra Spikkestad er samme kort gyldig fra Heggedal.

Gyldigheten kommer an på hvilken retning man kommer fra, så konduktører hadde rett.

Gro Isachsen, konduktør

Vær glad for den flotte ungdommen!

Ivar Meltvedt klager på ungdommen i et debattinnlegg i Aftenposten 4. oktober. Jeg blir virkelig fortørnet på ungdommens vegne. Jeg er en godt voksen dame (82) som i en periode har måtte benytte meg av en krykke. Jeg bruker jevnlig både buss og T-bane til og fra Smestad, og jeg har ikke til dags dato opplevd at ikke noen kjekke ungdommer har reist seg for meg. Jeg er mektig imponert over norsk ungdom, og kan ikke på noen måte si meg enig i herr Meltvedts syn. Når det gjelder plass på fortauet, så tror jeg alle aldersklasser er like her, de eldre er ikke bedre enn de unge her. Slutt å sutre, vær glad for den flotte ungdommen vi har.

Elisabeth Tveten, Oslo

Lévy upåvirket av sitt til tider dårlige skjønn

I den franske filosofen Bernard-Henri Lévys temperamentsfulle kronikk 2. oktober om den uhyrlige tragedien som utspiller seg i Aleppo, uttrykker han sin fortvilelse over at redslene ikke bringes til opphør. Det er medrivende lesning. Og vi kan bare nikke bekreftende.

Men når han hevder at regimet i Damaskus burde ha vært behandlet «slik vi behandlet Libyas Gadafi», er det grunn til å reagere. B-H Lévy var som kjent en forgrunnsfigur i et ideologisk felttog for å bombe Libya.

Kaoset som fulgte den lite gjennomtenkte vestlige strategien i Libya, har åpenbart gjort lite inntrykk på den mann som på sin belærende måte alltid har hatt høye tanker om sin politiske observatørvirksomhet, og tilsynelatende er upåvirket av sitt til tider dårlige skjønn. Som i tilfellet Libya. Noe som fikk redaktør Harald Stanghelle til å konkludere slik: «Krig er for alvorlig til å overlates til filosofene.»

Peter R. Holm, Oslo