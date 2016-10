Kort sagt 6. oktober

Støres nei bryter med lik rett til utdanning

Jonas Gahr Støre skrev i Aftenposten 26. september at Arbeiderpartiet ønsker at Regjeringen skal formulere en regel om at ansiktet skal være fullt synlig i utdanningen. Dette kan ikke leses som noe annet en et forbud mot å bære religiøse heldekkende plagg i skole og utdanning. Som leder for studentene ved Universitetet i Oslo håper jeg at Stortinget er mer opptatt av lik rett til utdanning enn det Støre er. Lik rett til utdanning er viktigere enn praktiske problemer knyttet til tildekning av ansiktet.

Vi ser fremmedfrykt spre seg i hele den vestlige verden, men i skole og utdanning må individets rett på utdanning trumfe skepsis og fremmedfrykt. Støre skriver at «alle skjønner» at man ikke kan ha god kontakt mellom lærer og elev der heldekkende ansiktsplagg er involvert. Jeg mener at det er en konservativ og bakstreversk tankegang, og at et åpent liberalt samfunn må strekke seg langt for å løse slike praktiske utfordringer.

Støres prinsipp om åpen kommunikasjon er betinget av et premiss om at kommunikasjon kun er åpen hvis ansiktet er «fullt synlig». Premisset er vanskelig å akseptere, og prinsippet trumfes etter min mening av individets rett til utdanning. Flere norske universiteter er svært engasjert i akademisk frihet globalt. Da virker det fullstendig meningsløst hvis den norske staten ber skole og utdanning frata studenter i Norge deres rett til å studere basert på et ansiktsplagg.

Hans Christian Paulsen, leder, Studentparlamentet, UiO

Lovfest retten til arbeid for utviklingshemmede

Mandag overleverte Rettighetsutvalget sin innstilling «På lik linje» til barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp). Innstillingen mangler én ting: Forslaget om å lovfeste retten til arbeid for utviklingshemmende.

Utvalget foreslår blant annet at utviklingshemmede skal få rett til å få sin arbeidsevne vurdert. Det vil føre til at mange flere vil bli ansett som kvalifisert for jobb.

Samtidig fastslår utvalget at mange står i kø for å få en tilrettelagt jobb i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Forslaget om å overføre ansvaret for tiltaket til fattige kommuner gir ikke flere jobber. Dermed vil mange utviklingshemmede få beskjed om at de kan jobbe, uten at det er jobb til dem. Med andre ord mangler det siste leddet i kjeden. Derfor er det nødvendig: - Å lovfeste at utviklingshemmede som har restarbeidsevne, også har rett til arbeid. - At statsbudsjettet må inneholde en kraftig opptrappingsplan for antall VTA-plasser.

Det er bare den politiske viljen det står på.

Dag Sandvik, direktør, ASVL, Arbeidsgiverforening for vekst - og attføringsbedrifter

Rasering av tannhelsesektoren

Regjeringen vil overføre tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen til kommunen. Forslaget mangler helsefaglig grunnlag og vil svekke tjenesten.

Forutsetningen for forslaget var etablering av store, robuste kommuner. Frivillige sammenslåinger tyder på 390 kommuner, få av dem er store og robuste. Når forutsetningen ikke har slått til, er det på tide å snu. Bakgrunnen for fylkesvis organisering var ønske om enhetlig praksis og etablering av tyngre fagmiljøer. Tannhelse ble nedprioritert i kommunene og forebyggende arbeid forsømt. Overføring til fylkene var derfor et viktig grep.

I dag har vi en velfungerende tannhelsetjeneste med enhetlig tilbud uavhengig av kommuneøkonomi. Det er etablert gode fagmiljøer og investert betydelig i store klinikker.

Tilbakeføring til kommunene vil rasere dette. Topp moderne klinikker får overkapasitet, og mindre kommuner må etablere egne klinikker eller overlate ansvaret til private.

Vi forstår ikke at de samme politikerne - med Jan Tore Sanner (H) i spissen - som sentraliserer sykehus for å sikre faglig kvalitet, vil rasere tannhelsemiljøer det har tatt lang tid å etablere.

Camilla Hansen Steinum, president i Den norske tannlegeforening, Gerd Bang-Johansen, leder i Tannhelsesekretærenes forbund, Hilde Aga, leder i Norsk Tannpleierforening, Raymond Turøy, leder, Seksjon helse og sosial, Fagforbundet

Bakvendt miljøengasjement

Oslos nye budsjett åpner opp for å øke prisen på Ruters månedskort utover årlig prisvekstjustering. Det blir feilslått miljøpolitikk, ettersom det straffer dem som velger grønne løsninger. Hjemkommunen min, Avesta, har testet ut gebyrfri kollektivtrafikk. Evalueringsrapporten (Utvärdering av avgiftsfri kollektivtrafikk i Avesta) viser at bussreisene økte med 80 prosent, erstattet 100.000 bilreiser pr. år og kuttet CO2-utslippene med 40 tonn pr. år.

Selv om Avesta er mindre enn Oslo, viser det en tydelig kobling mellom økt bruk av kollektivtrafikk og lave priser på enkeltbilletter og månedskort. Hvis vi ønsker å øke folks reiser med kollektivtrafikk, er fortsatt skjerming av prisen på månedskort en god start.

Tomas Ibsen Göransson, Oslo Venstre, bydelslag Søndre Nordstrand