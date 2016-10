Kort sagt 7. oktober

Manglende empati overfor naboene

Kunstner Lotte Konow Lund får bred omtale i Aftenposten i forbindelse med sin utstilling på Høvikodden.

Hun har også mye på hjertet om Utøya-minnesmerket. Hun mener «vi må tåle den smerten som minnesmerket påfører oss». Jeg kan være enig i at vi som ikke bor der, og som slipper å se dette minnesmerket daglig, må tåle det. Jeg antar at Lund ikke er blant naboene der, men hun uttaler seg også på vegne av naboene og mener de også må tåle det, de må jo se på selve Utøya hver dag.

Jeg synes dette er ufølsomt. For noen er det vanskelig å leve seg inn i andre menneskers opplevelser, følelser og reaksjoner, det kalles empati. Det er et faktum at mange av naboene gjorde en stor innsats for å redde liv 22. juli, og mange av dem er åpenbart også traumatisert, i likhet med overlevende og pårørende. De har nok med å forholde seg til Utøya daglig, om de ikke også skal måtte forholde seg daglig til et stort sår i naturen - minnesmerket.

Naboene fortjener å bli hørt. Det er mange steder man kan plassere et minnesmerke, og det finnes mange måter å utforme det på.

Johan Bratholm, psykiater

Kan vi ikke heller si: Jeg liker ikke boksing og burka!

Både det å slå et annet menneske i hodet og å dekke til ansiktet sitt, er asosial adferd. De fleste av oss syns ikke noe særlig om noen av delene.

Men så er det noen som påberoper seg retten til å kunne bokse hverandre i ansiktet, eller å møte opp på universitetet i niqab. Ryggmargsrefleksen min og mange andres er «Dette liker jeg ikke!» Samtidig er vi innforstått med at folk må få gjøre som de vil, stort sett.

Når det debatteres i kantinen, på Facebook og på Dagsnytt 18 er det én regel som gjelder: Argumentene må være rasjonelle. Følelsesutbrudd og ikke-saklige begrunnelser faller gjennom («Sauer er ålreite dyr ...»). Idealtilstanden er at rasjonelle argumenter settes opp mot hverandre, veies og vurderes, før vi lander på en gjennomtenkt, fornuftsbasert konklusjon.

Virkeligheten er annerledes. Vi inntar posisjoner uten å ane hvor de kommer fra. Jeg var imot proffboksing lenge før jeg fikk tenkt meg om! Deretter konstruerer vi den rasjonelle begrunnelsen. Målet er ikke å vurdere alle argumenter, men å styrke den posisjonen vi hadde i utgangspunktet. Vi får aldri høre en debattant på Dagsnytt 18 si «Det der hadde jeg ikke tenkt på, så nå må jeg sannelig endre oppfatning!»

Jeg liker ikke proffboksing. Jeg føler ubehag ved at tusenvis av mennesker applauderer organisert vold. Men mine følelser duger ikke som innlegg i debatten. Heldigvis har et overbevisende argument kommet til min unnsetning: Forekomsten av kronisk hjerneskade og demens er svært høy blant tidligere proffboksere. Dermed kan jeg være tilhenger av et forbud, med æren i behold.

Ansiktstildekking er vanskeligere. Iherdig innsats på mange hold har generert en serie argumenter for å forby. Dessverre er ingen av dem er særlig overbevisende: Terrorfare! De tvinges til å gå slik! Det ødelegger undervisningen! De slipper unna fotoboksen når de kjører for fort!

Det hadde vært mye enklere om vi kunne si det som det er: Jeg liker det ikke!

Atle Fretheim, professor II, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Tenk, LO- leiaren banna!

Aftenposten har gjort litt av teksten i Jens Stoltenberg sin sjølvbiografi tilgjengeleg på nett. Det freistar til ein liten tekstanalyse.

Stoltenberg fortel at Gerd-Liv Valla, den tidlegare LO-leiaren, «kunne være selvbevisst og firkantet», og bruker det til å illustrera kor mjuk og fleksibel han sjølv er. Prøv å lesa teksten med eit mannsnamn på ein tenkt LO-leiar, og sjå om det gjer nokon skilnad:

«Gerd-Liv kunne være selvbevisst og firkantet. Hun hadde behov for anerkjennelse, oppmerksomhet og plass. Jeg er en fleksibel person, så det gjorde ikke meg noe om hun ønsker å tale først eller går først inn på et møte, men det var ikke ofte jeg opplevde fleksibiliteten tilbake.»

Den tidlegare LO-leiaren hadde temperament, Stoltenberg illustrerer det ved å fortelja om ein lang telefonsamtale der ho «bannet og var sint på meg». Ikkje eit ord om tema, eller kva dei to var usamde om. Korleis ville det tatt seg ut i ein tenkt liknande situasjon med til dømes Yngve Hågensen? Stoltenberg gjer seg sjølv til helt og martyr - han prøvde å manøvrera, men utan å lykkast. Til slutt køyrde han heim til henne, i håp om å kunna «... snakke ansikt til ansikt». Men ho sleppte han ikkje inn. «Hun ga beskjed gjennom døra om at hun ikke ville snakke med en så vrang fyr som meg».

Korleis kunne han gå ut frå at ein travel LO-leiar ikkje hadde anna å gjera enn å snakka med han om det dei sikkert var like ueinige om som da dei snakka på telefon? Trudde han at politisk usemje ville smelta bort når han møtte opp personleg? Ville han gjort det same overfor ein mannleg LO-leiar?

Kvifor så mykje spalteplass på temperament og ordval? Og så lite på dei politiske spørsmåla som utløyste temperament og ordval?

Magnhild Folkvord, Oslo