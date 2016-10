Kort sagt 8. oktober

Kapitalflukt og bistand

I Aftenposten 4. oktober hevder Norad-direktør Jon Lomøy at min Uviten-artikkel 29. september tilslører forholdet mellom bistand og kapitalflukt.

Kapitalflukt til skatteparadiser skyldes ressursplyndring, bestikkelser og korrupsjon der en liten elite beriker seg selv. Slike forhold forvrir også vilkårene for bistand. Statlige og lokale eliter blir mer avhengig av giverne enn av utvikling og støtte fra befolkningen. Både naturressurser og bistand kan skape dysfunksjonelle rentenist-stater – uproduktive og uten fordelingspolitikk. Et regime med slike inntekter kan frikoble seg fra befolkningen både politisk og økonomisk. Afghanistan, med 90 prosent av statsbudsjettet som bistandsmidler, er et godt eksempel.

På den annen side fører innsatsmål i giverlandene til løssluppen pengebruk. Målet om 1 prosent av bruttonasjonalproduktet kan nås uten utviklingseffekt. Sløsing med bistandsmidler har vært dokumentert i årtier, sist i VGs oppslag om luksus i konsulentbransjen.

Bare uavhengig forskning og undersøkende journalistikk kan gi holdepunkter for hva slags bistand som virker etter hensikten.

Øyvind Østerud, professor, Universitetet i Oslo