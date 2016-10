Kort sagt 9. oktober

Forskningsjuks eller rabiate pasienter?

Hvem eier sannheten om ME? Pasientene, som kjenner sykdommen på kroppen, eller forskerne som anbefaler behandlinger pasientene sier gjør dem sykere? I fem år har en stor britisk studie hatt en enorm innflytelse på synet på ME, også i Norge, med sine påstander om at ME kan kureres med kognitiv terapi. Nå slår fasaden sprekker, og det sås tvil om resultatene var så gode som de ble hevdet å være.

Rådata fra Pace-studien er nå blitt frigitt, og en uavhengig analyse av dataene viste nylig at det ikke er noen signifikant forskjell mellom vanlig medisinsk oppfølging og behandling med kognitiv terapi. Frigivelsen av data kom etter lang kamp i britisk rettsvesen, og en svertekampanje mot pasientene, der de ble kalt «på grensen av sosiopater eller psykopater».

Det er på tide at det tas et oppgjør i Norge med tanken om at ME-pasienter kan tenke seg friske. Store kunnskapsoppsummeringer slår fast det pasientene lenge har visst – ME er en fysisk sykdom. Det er på høy tid at pasientene blir lyttet til og blir behandlet med respekt.

Trude Schei, assisterende generalsekretær, Norges ME-forening